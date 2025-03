Lidl geht mutigen Schritt – ziehen Rewe, Kaufland und Co. jetzt nach?

Lidl ist hier in Deutschland ein äußerst beliebter Discounter. Vor allem mit seinen vielen Angeboten und guten Preisen lockt er die Kunden in den Markt. Doch nicht nur in Sachen Angebote und Produkte mischt Lidl ganz vorne mit – auch bei den neusten Trends.

So verkauft der Discounter nun auch Produkte via Social Media – und zwar in den sogenannten TikTok-Shops. Zwar handelt es sich hierbei um Lidl in Großbritannien, jedoch könnte dieser Trend auch bald nach Deutschland überschwappen. Unsere Redaktion hat bei einigen Supermärkten, Discountern und Drogeriemärkten nachgefragt.

Kaufland und Co. sind nicht überzeugt

Kaufland scheint nicht ganz abgeneigt zu sein, TikTok-Shops für sich zu nutzen. Dennoch liegt die Priorität dort aktuell auf etwas anderem. „Bei den Kaufland-Marktplätzen konzentrieren wir uns darauf, unsere Innovationskraft zu stärken und uns eng an den Bedürfnissen unserer Kunden weiterzuentwickeln“, betont ein Sprecher auf Anfrage. Vor allem die Datensicherheit der Kunden sei Kaufland wichtig. „Dennoch prüfen wir, ob eine Nutzung des TikTok-Shops oder ähnliche Integrationen für uns zukünftig sinnvoll sein könnte“, heißt es weiter.

Rewe und Penny lehnen das Konzept von TikTok-Shops derzeit ab, wie sie gegenüber unserer Redaktion verraten: „Aktuell gibt es bei REWE und PENNY keine Pläne, Produkte über TikTok-Shops anzubieten. Der REWE-Lieferservice in der REWE-App bietet unseren Kund:innen bereits eine bequeme und schnelle Möglichkeit, (frische) Lebensmittel online / am Smartphone einzukaufen und direkt nach Hause liefern zu lassen.“

Wie sieht es bei Lidl Deutschland aus?

Während der Drogeriemarkt dm den TikTok-Shops etwas offener gegenübersteht, plant Rossmann nicht, über die Social-Media-Plattform zu verkaufen. So lässt dm verlauten: „Wir beobachten die Entwicklungen im Bereich E-Commerce und Social Media kontinuierlich und prüfen fortlaufend neue Chancen und Möglichkeiten. Aktuell liegt unser Fokus darauf, unseren Kundinnen und Kunden ein kundenverbundenes und inspirierendes Einkaufserlebnis über unsere bestehenden Kanäle wie die dm-App und den dm-Onlineshop zu bieten.“

Doch wie sieht es eigentlich mit Lidl in Deutschland aus? Greifen sie den Erfolg aus Großbritannien auf? „Lidl in Deutschland arbeitet laufend daran, das Einkaufs- und Serviceerlebnis für die Kunden weiterzuentwickeln und greift Trends sowie Produktinnovationen auf, um das Angebot kontinuierlich zu optimieren“, betont eine Sprecherin. Genauer auf TikTok eingehen wollte sie aber nicht.