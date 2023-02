Lidl, Rewe, Kaufland und Co: Experte verrät – darum kaufst du immer wieder die teuren Produkte

Das Sortiment bei Lidl, Rewe, Kaufland und anderen Supermärkten wie Discountern wird fast jährlich vielfältiger und größer. Ein Produkt gibt es oftmals von verschiedenen Marken und Herstellern zu kaufen. Kunden haben somit die Qual der Wahl.

Inflation und heftige Preisanstiege zwingen Kunden von Lidl, Rewe, Kaufland und Co. fast schon die günstigeren Varianten zu nehmen. Doch laut einem Experten entscheidet sich der Kopf oftmals dennoch anders. Und das habe einen psychologischen Hintergrund.

Lidl, Rewe, Kaufland und Co: DESHALB greifen Kunden zu teuren Produkten

Konsum-Psychiologe Matthias Niggehoff verrät gegenüber „Focus.de“: „Verbraucher greifen deshalb zu teuren Markenprodukten, weil es ihnen Sicherheit gibt. Jeder kennt die Marken und hat damit auch eine emotionale Bindung zu den Marken.“ Allerdings tricksen die Supermärkte auch ein bisschen. Denn meistens sind die etwas teureren Produkt auf Augenhöhe und leichter griffbereit, während die günstigeren Artikel weiter unten in den Regalen zu finden sind.

Doch mit der Qualität hat das oftmals gar nichts zu tun. Im großen Markencheck hat sich die Stiftung Warentest die eigenen Testergebnisse von Juli 2018 bis November 2022 noch einmal angeschaut. Dabei kam heraus, dass No-Name-Produkte oftmals nicht nur im Preis, sondern auch bei der Qualität vorne liegen. Hier ein paar Beispiele: HAK Apfelmus (Note 1,9) kostet 2,38 Euro pro 710 Gramm, während das Lidl Freshona Apfelmus (Note 1,8) nur 0,69 Euro pro 710 Gramm kostet. Von der Qualität nah beieinander, aber preislich weit voneinander entfernt sind auch Kartoffelchips.

SO viel kannst du sparen

Die Eigenmarke von Aldi Sun Snacks Chips Paprika Style bekommt von Stiftung Warentest die Note 2,2. Kostenfaktor liegt bei 0,99 Euro pro 200 Gramm. Für die identische Grammanzahl gewinnt Krosse Kerle Tomate & Paprika das Rennen von der Qualität her (Note: 1,8), doch dafür müssen Kunden tief in die Tasche greifen. Rund zwei Euro mehr kostet die Chips-Packung. Kunden können hier also teilweise bis zu 50 Prozent sparen.

Auch ein Blick auf das gesamte Preis-Leistungsvergleich lohnt sich. Setzt man bei 25 ausgewählten Produkten ausschließlich auf Marken, zahlt der Kunde am Ende 115,08 Euro. Landen jedoch nur Eigenmarken im Einkaufswagen sind es nur 75,60 Euro. Ersparnis liegt damit bei 39,48 Euro, also 34 Prozent. Die Zahlen solltest du dir bei deinem nächsten Einkauf bei Lidl, Rewe, Kaufland und Co. vielleicht noch einmal vor Augen halten.