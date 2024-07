Lidl immer mehr unter Druck – jetzt soll dieser Discounter-Konkurrent ausgeschaltet werden

Die Konkurrenz von Lidl ist groß und man kämpft immer wieder darum, keine Kunden an andere Discounter wie Aldi oder Netto zu verlieren. Aber auch die verschiedenen Nonfood-Discounter stellen eine Bedrohung für Lidl dar. In einer aktuellen Werbekampagne versucht man jetzt, einen ganz bestimmten Konkurrenten auszuschalten.

Aktuell läuft von Lidl eine Werbekampagne, die eigene Produkte, mit denen von Action vergleicht und hervorheben will, dass man bessere Waren für den gleichen Preis anbietet. Dafür wird die DIY-Eigenmarke Parkside direkt mit ähnlichen Produkten von Action verglichen. Jedoch ist die momentane Kampagne sehr umstritten und erntet vermehrt Kritik.

Lidl: Neue Werbekampagne erntet Kritik

In der aggressiven Werbekampagne benennt Lidl seinen Konkurrenten Action explizit. So könnte die Werbung ein Anzeichen dafür sein, dass der Discounter tatsächlich bereits vermehrt Kunden an den Konkurrenten verloren hat.

Offensichtlich erhöht der niederländische Händler Action den Wettbewerbsdruck immens. Der Discounter expandiert in Deutschland immer weiter und hat mittlerweile sogar 50 Filialen mehr als im vergangenen Jahr. Mittlerweile werden in ganz Deutschland über 530 Filialen betrieben. Nicht nur Lidl ist besorgt über den Konkurrenten.

Andere Nonfood-Discounter wie Tedi und Kodi berichten ebenfalls, dass Action den Wettbewerb deutlich verschärft. In Frankreich und in den Niederlanden konnte man dies bereits erkennen. „CHIP“ berichtet, dass 40 Prozent der Franzosen angeben, dass sie bei Action einkaufen. Der Discounter Lidl befürchtet, dass es bald in Deutschland zu denselben Umsatzeinbußen durch Action kommen kann.

Action verschärft den Discounter-Wettbewerb

Durch die momentane Werbekampagne beabsichtigt man, diese Konkurrenz direkt auszuschalten. Die Produkte von der Eigenmarke Parkside werden direkt mit vergleichbarem Werkzeug von Action verglichen. Dabei wird immer wieder hervorgehoben, dass die Lidl-Produkte zwar denselben Preis haben, aber qualitativ deutlich besser und umfangreicher sind.

Ob die Werbekampagne von Lidl Erfolg haben wird, bleibt noch abzuwarten. Jedoch ist erkennbar, dass Action eine sehr ernste Konkurrenz für die Unternehmen in Deutschland darstellt. Der Nonfood-Discounter expandiert immer weiter und man befürchtet, dass man bald Kunden an diesen verlieren wird. Die Werbekampagne hat zwar das Ziel, die Konkurrenz auszuschalten, aber gleichzeitig weckt sie die Aufmerksamkeit auf die alternativen Produkte von Action.