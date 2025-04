Lidl, Rewe und Co. behandeln Kunden wie Kriminelle – neue Regel sorgt für Wut

Steigende Preise sorgen immer wieder für schlechte Stimmung unter Supermarkt-Kunden. Doch das ist noch nicht alles – auch die Läden wie Lidl, Rewe und andere Einzelhändler ziehen immer drastischere Konsquenzen.

Besonders teure Produkte wie zum Beispiel Marken-Kaffee verschwindet deshalb in vielen Filialen jetzt hinter Plexiglas und in abschließbaren Regalen. Bisher war diese Maßnahme vor allem bei Tabak oder Alkohol üblich, doch mittlerweile greifen Lidl, Rewe und Co. auch bei alltäglichen Lebensmitteln immer öfter dazu. Nicht alle Kunden haben dafür Verständnis.

Lidl, Rewe und Co. sprechen Klartext zur Diebstahl-Sicherung

Müssen sich Kunden von Lidl und Rewe jetzt darauf einstellen, teurere Produkte wie Kaffee nur noch auf Extra-Bitte hin zu bekommen? Gegenüber „InFranken“ erklären beide Einzelhändler, dass an jedem Standort individuell entschieden werden kann, welche Lebensmittel „hinter Gitter“ landen.

„Um Diebstahl vorzubeugen, sichern wir in unseren Filialen individuell vereinzelte Artikel. Dazu gehören neben Alkohol, Kosmetik und Kaffee unter anderem auch Fisch sowie Geflügel-, Rind- und Schweinefleisch“, gibt Lidl an. Auch Rewe bestätigt: „Ob und in welchem Maß Lebensmittel zur Diebstahl-Prävention gesichert werden, ist eine betriebliche Entscheidung des Marktes und wird individuell entschieden.“

Lidl, Rewe und Co.: Kunden reagieren gespalten

Genauso individuell wie die Entscheidung der einzelnen Filialen bezüglich der Diebstahl-Sicherung, sind auch die Reaktionen der Kunden darauf. „Na klasse, erst drängen diese Discounter-Ketten alle Einzelhändler vom Markt und dann behandeln sie jeden Kunden wie einen schwerkriminellen Ladendieb. Niemand zwingt sie, dauernd die Preise zu erhöhen und ihre Kunden auszuplündern“, kommentiert etwa jemand das Ganze auf MSN. „Hatten wir sowas vor zehn Jahren schon nötig? Ich denke mal Nein“, ärgert sich ein weiterer Kunde.

Ein anderer Kunde argumentiert: „Falls alle Kaffeepackungen sind doch sowieso elektronisch gesichert und werden nur durch den Scanner an der Kasse entsperrt.“ So oder so: Am Ende sitzen Lidl und Rewe am längeren Hebel – und ein ehrlicher Kunde dürfte sich nicht an den verstärkten Sicherungen stören.