Lidl, Aldi und Co.: Ausgerechnet vor Ostern! Hier droht ein Lebensmittelengpass

Ostern steht vor der Tür! Und zahlreiche Verbraucher decken sich kurz vor den Feiertagen bei Rewe, Aldi und Co. reichlich mit Lebensmittel ein. Doch Kunden könnten jetzt in die Röhre schauen.

Schlechte Nachrichten kurz vor Ostern: Bei Lidl, Aldi und Co. droht ein Lebensmittelengpass! Wie der „Karlsruhe Insider“ berichtet, stehen die Supermärkte und Discounter derzeit unter Druck. Zwei Produkte sorgen für Schlagzeilen.

Lidl, Aldi und Co.: Fällt das Eiersuchen an Ostern aus?

Bei dem einen Produkt könnte ein Engpass drohen. Das andere Produkt haben Verbraucherschutzorganisationen derzeit im Auge.

+++Edeka, Lidl und Co: Kunden greifen ahnungslos zu Obst und Gemüse – jetzt kommt es ans Licht+++

Bitter für alle, die zu Ostern gerne Eier verstecken: Das Lebensmittel könnte rund um die Feiertage knapp werden! Die grundlegende Versorgung soll zwar sichergestellt sein, aber einzelne Engpässe sind wohl nicht zu vermeiden. Es könnte bei Lidl, Aldi, Edeka und Co. zu Problemen kommen.

Aldi und Lidl geben ein Statement ab

Doch das ist nicht das einzige Problem mit dem sich sowohl Händler als auch Verbraucher auseinandersetzen müssen. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch macht auf die Missstände der Lachszucht aufmerksam. Die klare Forderung der Organisation: Die Märkte sollen keinen Lachs mehr aus Norwegen verkaufen!

+++Rewe reibt sich die Augen: Lieferando kürt IHN zum besten Lebensmittelhändler+++

Lidl zum Beispiel hat sich in einem Statement gegen Lieferanten, die sich nicht an vorgegebene Standards halten würden, distanziert. Nach eigenen Angaben setzt das Unternehmen auf ASC-zertifizierten Lachs. Laut Foodwatch ist eine ASC-Zertifizierung jedoch kein Beweis für eine gute Tierhaltung. Auch Aldi betont, dass dem Discounter Qualität und Nachhaltigkeit bei Lachs-Produkten wichtig seien.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Laut Foodwatch sterben Millionen von Fischen in den Zuchtkäfigen. Vor allem die Lachszucht in Norwegen steht in der Kritik.