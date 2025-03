Rewe reibt sich die Augen: Lieferando kürt IHN zum besten Lebensmittelhändler

Ob die Nähe zur nächsten Filiale oder die Sortiment-Auswahl: So gut wie jeder Kunde dürfte wohl seinen Lieblingssupermarkt haben. Während die einen gerne bei Rewe einkaufen, zieht es die nächsten lieber zum Discounter-Konkurrent Aldi.

Doch auch der Lebensmittellieferant Lieferando untersucht regelmäßig nicht nur das Angebot an Restaurants, sondern auch an Lebensmittelhändlern. Und das aktuelle Ergebnis der Lieferando Awards 2024 dürfte gerade bei Rewe für große Verwunderung sorgen.

Rewe und Co. müssen nach Lieferando-Ergebnis schlucken

Gerade erst zog eine Rewe-Filiale in Saarbrücken große Kunden-Wut auf sich. Der Grund? Eine ganz spezielle Glamour-Edition bei den Ostersüßigkeiten von Lindt. Denn beim Blick auf die Preise mussten viele schwer schlucken. Mehr dazu liest du in diesem Artikel >>>.

Jetzt folgt der nächste Schlag für Rewe und seine Konkurrenz. Denn bei den Lieferando Awards 2024 wurden auch die besten Lebensmittelhändler Deutschlands gekürt. Dabei auffällig: Weder Rewe, noch Edeka, Aldi und Co. wurden darin überhaupt nominiert. Stattdessen stellte Lieferando lediglich Flink, Tchibo, Mittemeer, Late Night Kiosk-Sweet Candy, Bring me, Allwörden und Käfer zur Wahl. Und das hat einen guten Grund.

Darum taucht Rewe nur indirekt auf

Denn Lieferando nominierte natürlich nur solche Lebensmittelhändler, die via Lieferando oder über eigene Apps auch Lebensmittel an ihre Kunden nach Hause liefern. Aus den acht Händlern tat sich aber ein klarer Gewinner hervor, was auch Rewe freuen dürfte.

Denn aufgrund seiner schnellen Lieferungen, einem laut Kundenstimmen hervorragenden Kundenservice und leckerem Essen konnte sich Flink auf Platz 1 der Lieferando Awards 2024 absetzen. Aber Moment mal: Gibt es zwischen Rewe und Flink nicht eine Verbindung? Richtig. Denn seit 2021 sind Flink und Rewe Partner.

So ist es auch kaum verwunderlich, dass eines der beliebtesten bestellten Gerichte bei Flink der Rewe Bio Linseneintopf in der 400 Gramm-Dose ist.