Lidl, Rewe und Co: Beliebte Produkte werden knapp! Böses Erwachen folgt an der Kasse

Kunden bei Lidl, Rewe und Co. können bald ein böses Erwachen an der Kasse erwarten, denn ein besonders beliebtes Lebensmittel wird immer knapper. Experten rechnen sogar mit zukünftigen Rationierungen.

Momentan übersteigt die Nachfrage nach Eiern deutlich das momentane Angebot bei Lidl, Rewe und Co. In den USA sind Eier bereits knapp geworden und daher erheblich im Preis gestiegen. Laut dem US-Büro für Arbeitsstatistik müssen Kunden bereits für Eier 4,99 Dollar zahlen. Experten rechnen jedoch mit weiteren Preissteigerungen.

Aufzucht einer neuen Herde ist sehr zeitaufwendig

Aber auch in Deutschland sind ähnliche Entwicklungen zu beobachten. Der Grund für die plötzliche Eier-Knappheit ist der Ausbruch der Vogelgrippe, die ein Massensterben der Hühner zu Folgen hat. Wolfgang Schleicher, der Geschäftsführer des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG), berichtet gegenüber der „Welt“: „Es gibt derzeit immer wieder Keulungen.“

Die Höfe, die von dem Ausbruch der Vogelgrippe betroffen sind, bauen zwar immer wieder neue Herden auf, jedoch ist dies besonders zeitaufwendig. Schleicher erklärt: „Aufzucht und Einstallung dauern aber mindestens sieben bis acht Monate“. Auch wird es wegen der Krankheitswelle immer schwieriger, an neue Jungtiere zu kommen.

Obwohl das Eier-Angebot immer weiter sinkt, steigt die Nachfrage bei Kunden von Lidl, Rewe und Co. immer weiter an. Schleicher erklärt, dass Eier immer beliebter werden und momentan „ein zunehmend positives Image“ haben. Dies liegt insbesondere an neuen Erkenntnissen in der Wissenschaft.

Lidl, Rewe und Co: Rationierung ist inzwischen denkbar

Gegenüber der „Welt“ berichtet Schleicher: „Eier werden schon seit geraumer Zeit immer mehr als Superfood gesehen denn als Risikofaktor in der Cholesterin-Diskussion“. Entsprechend beliebt sind Eier bei den Kunden von Lidl, Rewe und Co. Es gibt zwar noch keine offiziellen Statistiken des vergangenen Jahres, aber der Experte rechnet pro Kopf um einen Anstieg im Verbrauch von acht auf nun 244 Eier.

Durch die Vogelgrippe wird jedoch das Angebot immer knapper. Die Deutsche Eier-Union (DEU) warnt sogar: „Eine Rationierung beim Einkauf scheint inzwischen denkbar zu sein“. Wenn sich die Situation nicht wieder entspannt, erwartet die Kunden bald an den Kassen von Lidl, Rewe und Co. eine böse Überraschung. Sollten sie nämlich versuchen, zu viele Eier zu kaufen, wird Ihnen an der Kasse mitgeteilt, dass sie nur eine festgelegte Höchstmenge kaufen können.