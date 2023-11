Lidl-Kunden rasten aus – schuld ist dieses Wort auf einem Aktions-Pullover

Ein harmloser Pullover hat bei Lidl zuletzt für gewaltige Diskussionen gesorgt. Was war passiert?

Im Zentrum der Aufregung stehen ein Ugly-Christmas-Sweater von Lidl, ein ganz bestimmtes Wort auf jenem Pullover und irritierte Kunden. Aber der Reihe nach.

Lidl mit neuem Weihnachts-Pulli

Während die ersten Lebkuchen-Herzen es traditionell schon im späten September in die Supermarkt-Regale schaffen, nimmt nun im November auch der Verkauf der sogenannten Ugly-Christmas-Sweater an Fahrt auf. Dabei handelt es sich um bunte Woll-Pullover mit überbordendem Stick in Weihnachts-Symbolik. Das Motto: Je hässlicher, desto besser.

Auch bei Lidl gab es in der Woche ab dem 6. November solche Pullover im Angebot. Ein Modell für Damen mit langem Schnitt (wohl eher ein Ugly-Christmas-Dress) verursachte dabei eine große Diskussion unter Kunden des Discounter.

Auf dem Pullover waren Tannenbäume und Schneeflocken abgebildet. Große Christbaumkugeln waren zu sehen, genau wie die englischen Wörter „Holidays“ (Feiertage) sowie „Snow“ (Schnee). Und dann war auf besagtem Pullover noch ein weiteres Wort eingenäht, das die Kunden an den Rand der Verzweiflung bringen sollte: „Fala“.

Lidl-Kunden diskutieren

„Kann mir bitte jemand erklären, was Fala heißen soll?“, fragte eine Kundin bei Facebook verzweifelt. Und schon gingen die Spekulationen los. So meinte ein anderer Facebook-User augenzwinkernd: „Nach Weihnachten kommt ja irgendwann Fasching. Wenn du dich im Spiegel siehst, steht da schonmal Alaf.“

Eine andere Facebook-Nutzerin ging über die Grenzen des Rheinlands hinaus und blickte nach Nordamerika. „Der Mädchenname Fala wird ausgesprochen als F AA LAH“, erklärt sie: „Der Ursprung von Fala ist die Sprache der amerikanischen Ureinwohner. Die Bedeutung des Namens ist ähnlich wie eine Krähe.“

Das steckt hinter dem Begriff

Und während womöglich immer noch eifrig nach der Bedeutung des Wortes gesucht wird, ist die Erklärung doch eigentlich so simpel. „Fala“ ist eine Anspielung auf den Song „Deck the Halls“, eines der bekanntesten Weihnachtslieder in englischer Sprache. Dort heißt es unter anderem:

„Deck the halls with boughs of holly

Fa la la la la la la la la

Tis the season to be jolly

Fa la la la la la la la„

Die Kurzform „Fala“ ist den Menschen in den USA oder Großbritannien sofort ein Begriff. Daher liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Pullover von Lidl um ein Produkt handelt, das eigentlich vornehmlich für den amerikanischen oder britischen Raum konzipiert worden war.