Lidl: Es war so klar! Nach Weihnachten trifft der Discounter diese Entscheidung

Nach den Feiertagen ist vor den Feiertagen. Kaum ist das Weihnachtsfest überstanden, stehen mit Silvester und Neujahr die nächsten Tage bevor, für die so mancher Kunde vorab reichlich einkaufen will. Das weiß auch Lidl.

Und so trifft der Discounter direkt am ersten Tag nach den Weihnachts-Feiertagen eine Entscheidung, mit der aufmerksame Verbraucher vermutlich schon vorher gerechnet hatten. Es geht um Aktionsware von Lidl und eine Sonderregelung in diesem Jahr. Aber der Reihe nach.

Lidl: Angebot überrascht wenig

Drei Tage lang hatten Supermärkte in Deutschland (mit wenigen Ausnahmen) geschlossen. Weil Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel, blieben Lidl und Co. vom 24. bis zum 26. Dezember dicht. Am heutigen 27. Dezember dürfen die Läden wieder ihre Pforten öffnen. Und Lidl nutzt die Gunst der Stunde, um die Kunden auf seine Weise in die Märkte zu locken.

Wenig überraschend bietet Lidl ab diesem Mittwoch allerlei Party-Zubehör an. Bluetooth-Lautsprecher, Karaoke-Maschinen, Deko in Glitzer-Farben – Lidl hat bei seiner Aktionsware in dieser Woche ganz klar Silvester im Blick.

Lidl und Co. verkaufen Feuerwerk

Ab Donnerstag (28. Dezember) dürfen Lidl und Co. dann bereits mit dem Verkauf von Feuerwerk beginnen. Normalerweise startet der Böller-Verkauf erst am 29. Dezember. Doch in diesem Jahr fällt Silvester auf einen Sonntag.

Daher werden die Geschäfte – wie schon an Heiligabend – weitestgehend schließen. Und somit würde den Märkten ein Tag fehlen, an dem sie Raketen, Böller und sonstige Pyrotechnik verkaufen könnten.

Supermärkte am Mittwoch wohl gut besucht

Vermutlich wären Filialen von Lidl und anderen Discountern und Supermärkten auch dann am 27. Dezember aus allen Nähten geplatzt, wenn sie ihre Kunden nicht mit solchen Aktionsprodukten locken würden. Schließlich wird es viele Verbraucher nach drei Feiertagen in Folge in die Filialen ziehen, weil so mancher Kühlschrank nach den Feiertagen wohl schon wieder leer ist.