Lidl-Prospekt schockiert deutsche Bevölkerungs-Gruppe – sie verstehen die Welt nicht mehr

Was hat Lidl sich dabei nur gedacht?

In einem Prospekt bewirbt der Discounter saisonale Produkte und tritt damit einer Bevölkerungsgruppe in Deutschland mächtig auf den Schlips. Was war passiert?

Lidl-Prospekt wirft Fragen auf

Seit jeher informiert Lidl seine Kunden jede Woche in einem Prospekt über die Angebote und Aktionswaren der kommenden Tage. So geschah es zuletzt auch in Großbritannien, wo Lidl passend zum Oktoberfest einige bayerische Spezialitäten anbot.

So preiste der Discounter in seinem Prospekt zum einen sehr viele Biersorten im praktischen „Wiesn-Tragerl“ an. Dadurch sollen die Kunden in Großbritannien das Erlebnis des Oktoberfestes in die eigenen vier Wände holen können.

Besagtes Wiesn-Tragerl enthält zehn verschiedene „Festbiere“, wie Lidl UK sie nennt. Die zehn Biere stammen von folgenden Brauereien: Hofbräu, Hohenthanner, Pichelsteiner, Irlbacher, Bischofshof, Teisnacher, Erlkönig, Wildbräu, Kuchlbaueer und Schneider Weisse.

Oktoberfest-Wochen bei Lidl UK

Oktoberfest-Liebhabern wird sofort auffallen, dass es neun dieser zehn Biere auf der Wiesn gar nicht gibt. Denn auf dem Oktoberfest dürfen nur Biere ausgeschenkt werden, welche von Münchner Brauereien stammen, die Münchner Grundwasser zum Brauen verwenden. Und dies trifft von den zehn genannten Brauereien nur auf Hofbräu zu.

Speziell die Oktoberfest-Fans aus Bayern fragen sich vermutlich: Wäre es für Lidl wirklich so schwierig gewesen, in seinem Wiesn-Tragerl Bier anzubieten, das auch wirklich auf der Wiesn ausgeschenkt wird? Neben Hofbräu gilt dies für Spaten, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr und Löwenbräu.

Currywurst als Oktoberfest-Mahlzeit

Ein weiteres Produkt, das ebenfalls im Lidl-Prospekt angepriesen wurde und speziell bei Menschen aus Bayern für Naserümpfen sorgen dürfte: ein Currywurst-Fertiggericht. Nun kann man auf der Wiesn zwar tatsächlich auch Currywurst essen. Aber die Currywurst ist nun wahrlich keine Mahlzeit, die man typischerweise mit dem Oktoberfest und Bayern verbindet.

Halbe Hendl, Haxn oder Würstchen mit Sauerkraut, Brotzeit-Platten, Käsespätzle, Kaiserschmarrn – das sind typische Oktoberfest-Gerichte, die sich sicher vor allem viele Menschen aus Bayern lieber im Prospekt gewünscht hätten.

Lidl-Kunden freuen sich trotzdem

Die Lidl-Kunden in Großbritannien sahen es nicht so eng. Bei ihnen kamen die Oktoberfest-Wochen gut an. In den sozialen Netzwerken brachten viele britische Lidl-Kunden zuletzt immer wieder ihre Freude über die Aktionsware zum Ausdruck. Und so muss man am Ende mal wieder festhalten: Hauptsache, es schmeckt!