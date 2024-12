Lidl-Kunden sind heiß auf spezielle Aktionsware – dann trifft sie der Schlag

Für viele ist es einfach eine liebgewonnene Tradition: Sowie die Prospekte von Lidl und Co. ins Haus flattern, werden sie nach den besten Angeboten durchsucht. Und so manches Mal lassen die Aktionswaren die Herzen höherschlagen: Denn oft können Discounter wie Lidl gewisse Produkte auch günstiger verkaufen.

Da ist es kaum verwunderlich, dass auch in den vergangenen Tagen viele auf eine bestimmte Aktionsware von Lidl lauerten – doch viele scheinbar vergebens.

Lidl mit besonderer Aktionsware

Den 19. Dezember hatte sich wohl so manch einer für einen Lidl-Besuch im Kalender eingekreist. Der simple Grund: Der Discounter hatte den Stanley-Clup als Aktionsware im Angebot. Wer sich jetzt fragt, was zur Hölle ein Stanley-Cup ist, dem können wir verraten: Es handelt sich dabei um einen vermeintlich simplen Thermobecher. Der allerdings von den richtigen Influencern zur richtigen Zeit auf diversen Social-Media-Plattformen wie Tiktok beworben wurde – und somit einen regelrechten Hype auslöste.

Dabei unterscheidet sich der Stanley-Cup vor allem in einem Punkt von anderen Thermobechern: Im Preis. Denn ganz so günstig ist der Trend-Becher nicht. Die unverbindliche Preisempfehlung für den „Quencher H2.0 Flowstate“ beispielsweise liegt bei 50 Euro. Wenn dieser Becher dann bei Lidl für 34,99 Euro ins Rennen geht, ist es kein Wunder, dass so manch einer auf eben jenes Angebot lauert.

Kunden verärgert: „Keine mehr“

Doch für einige war die Vorfreude auf einen eigenen Stanley-Cup nur von kurzer Dauer. „Da schaut man online wegen den Stanley-Cups. Denkt sich okay, online noch nicht verfügbar. Man guckt mehrmals auf die Webseite. Am Mittwoch, gegen 1 Uhr nachts, auch noch nicht verfügbar. 9 (!) Stunden später ausverkauft. Meine Tochter guckte dann in der Filiale, auch keine mehr“, macht eine Frau bei Facebook ihrem Ärger Luft.

Kurzum: So manch einer ist bei dem Angebot leer ausgegangen. Und das lässt sich auch simpel erklären. „Für jede Aktion bestimmen wir den zu erwartenden Bedarf der jeweiligen Produkte auf Grundlage zahlreicher Faktoren wie beispielsweise unserer Erfahrungswerte aus vergleichbaren früheren Aktionen. Aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage, kann es sein, dass einzelne Artikel bereits im Laufe des ersten Angebotstages in vielen Filialen und online ausverkauft sind“, erklärte Lidl gegenüber der „tz“.