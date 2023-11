Lidl: Schild sorgt beim Discounter für Kunden-Verwirrung – „Komisch“

Dass Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl und Co. einige Tricks anwenden, um dich dazu zu verführen, deutlich mehr Artikel als eigentlich geplant einzukaufen, dürfte mittlerweile jedem bekannt sein. Nicht nur bei der Produktplatzierung in den Regalen soll dabei getrickst werden, sondern sogar schon am Eingang (hier mehr dazu).

Auch bei Angeboten sollten Kunden scheinbar Obacht walten lassen, wie jetzt ein Lidl-Kunde abermals beweist. Denn das Preisschild, das er in seiner Discounter-Filiale entdeckte, löste auch bei anderen Kunden große Fragezeichen aus und sorgte im Netz für Diskussionen.

Lidl: Kunde hat bösen Verdacht

Auf dem Bild des Lidl-Kunden zu sehen: Ein rotes Preisschild für eine Packung „Die Besten“ der Marke Ferrero. Bei der roten Schild-Farbe sollten bei allen direkt die Alarmglocken schrillen, werden damit doch in der Regel Angebote gekennzeichnet. So soll es auch bei dem Ferrero-Produkt der Fall sein. Darauf weist sogar noch der Hinweis „Billiger!“ auf dem Preisschild hin.

Doch eine Sache sorgt bei den Kunden für Fragezeichen. Denn auf dem Angebotsschild ist der UVP-Preis (unverbindliche Preisempfehlung, Anm. d. Red.) von 6,19 Euro durchgestrichen. Das Ferrero-Produkt soll nun für den reduzierten Preis von 6,19 Euro angeboten werden. „Inflation, Deflation, Nixflation?“, fragte sich ein Lidl-Kunde kürzlich auf Reddit. Sein Beitrag sorgte schnell für Diskussionen.

Was steckt hinter dem Rabatt?

Mittlerweile hat der Reddit-Beitrag Tausende Reaktionen erhalten. Über 100 Kommentare (mit Stand vom 3. November, 11 Uhr) sprechen für sich. So kommentierte etwa ein Nutzer: „12 Mark für 250G Schokolade. Hätte ich das in ’96 gesehen, wäre ich lachend aus dem Laden gegangen.“ Auch ein weiterer Mann kann sich eine Reaktion auf diesen Kommentar nicht verkneifen: „Das traurige ist, das sind Mondpreise verglichen mit 2020.“

Andere Reddit-Nutzer haben aber auch eine Erklärung für den vermeintlichen Nicht-Rabatt parat: „Es gilt jetzt schon als Rabatt, wenn der Preis nicht erhöht wird.“ Ein anderer erklärt dagegen: „Der Rabatt ist, dass du für dasselbe Geld mehr Ware bekommst.“ Und tatsächlich: Wer sich das Preisschild genauer ansieht, der stellt fest, dass Lidl zwei Packungsgrößen angegeben hat, einmal 250 und einmal 269 Gramm.

Ein Supermarkt-Mitarbeiter gibt Kunden dann aber sogar noch einen anderen Tipp: „Meistens sind die Original-Schilder hinter den Angebotsschildern, da kann man dann meistens sehen, was der Originalpreis war.“ Kunden bei Lidl, Rewe und Co. sollten also das nächste Mal genau hinschauen, wenn ein Preisschild bei ihnen mal wieder für Verwirrung sorgt.