Lidl zieht Reißleine und macht Ernst – App-Nutzer suchen vergeblich

Verbraucher setzen bei der Jagd nach Schnäppchen zunehmend auf digitale Helfer. Fast alle Supermärkte bieten eine App an, um Kunden zu binden und mit Angeboten zu locken – so auch Lidl. Der Discounter nimmt jetzt allerdings eine gravierende Veränderung vor.

Einkaufs-Apps der Supermärkte sind eine Antwort auf die steigenden Lebensmittelpreise und bieten den Nutzern die Möglichkeit, durch Angebote und Rabatte zu sparen. Doch die Nutzung solcher Apps ist bisher in der Regel mit einem hohen Aufwand verbunden. Denn Kunden müssen die digitalen Spar-Coupons vor dem Einkaufen – oder spätestens vor dem Gang zur Kasse – manuell aktivieren. Das ist zeitaufwendig. Und wenn man es vergisst, ist später der Ärger über verpasste Rabatte groß. An dieser Stelle will Lidl nun die Reißleine ziehen.

Lidl-Kunden müssen App-Coupons nicht mehr aktivieren

Laut einer Studie des Preisvergleichsportals „smhaggle“ bieten die digitalen Coupons der Lidl-App das höchste Sparpotenzial. Die Beliebtheit der Anwendung zeigt sich auch in den Downloadzahlen: Im Google Play Store wurde die Lidl-Plus-App bereits über 50 Millionen Mal heruntergeladen. Eine geplante Änderung dürfte nun vor allem diejenigen erfreuen, die das manuelle Aktivieren der Coupons bislang als lästige Hürde empfanden. Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, macht Lidl jetzt Ernst.

Lidl-Kunden werden in der App schon bald vergeblich nach der Funktion suchen, um die Coupons zu aktivieren. Es wird sie nämlich gar nicht mehr geben! Zukünftig sollen die Rabatte automatisch zur Verfügung stehen, ohne dass Kunden sie extra von Hand aktivieren müssen.

Mehr Effizienz und Kundenzufriedenheit

Die technische Umsetzung dieser Neuerung hat Lidl bereits in der Schweiz vorgenommen. Die Maßnahme soll die Kundenzufriedenheit erhöhen und die Effizienz an den Kassen steigern, weil dort das Aktivieren der Coupons auf den letzten Drücker entfällt. Wann genau die Anpassung in Deutschland kommt, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Die Vorzüge der Lidl-Plus-App sind vielseitig. Mit ihr lassen sich nicht nur durch das Scannen des Einkaufs neue Rabattstufen erreichen. Sie bietet auch wöchentlich zusätzliche Coupons, gibt Zugriff auf den Werbeprospekt und ermöglicht es, den Kassenbon digital zu speichern. Doch während Kunden in erster Linie das Sparen im Sinn haben, verfolgen Händler mit solchen Apps ihre eigenen Ziele. Sie wollen die Kunden an sich binden – Lidl zum Beispiel mit Rabatten und Gratis-Artikeln, die Kunden erhalten, wenn sie im Laufe eines Monats besonders viel Geld bei dem Discounter ausgeben.

Trotz der praktischen Aspekte von Supermarkt-Apps gibt es auch Bedenken bezüglich des Datenschutzes. Die Verbraucherzentrale warnt, dass Nutzer mit dem Einverständnis zur Auswertung des Einkaufsverhaltens tiefe Einblicke in ihr Privatleben gewähren. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass die Apps zu Impulskäufen verführen. Bei allem Komfort, den die App von Lidl und andere Anwendungen bieten, gilt es für die Verbraucher, wachsam zu bleiben und sich der potenziellen Risiken bewusst zu sein.