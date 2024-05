Lidl-Filialleiter verrät: Wer solche Flaschen zurückbringt, erhält kein Pfand

Eigentlich sollen Kunden bei Lidl & Co. motiviert werden, ihre Pfandflaschen wieder zurückzugeben. Es vermeidet Müll, ist besser für die Umwelt – und man bekommt ja sogar Geld zurück! Trotzdem kann die Pfandrückgabe hier und da frustrierend sein.

Entweder funktioniert der Automat nicht – oder aus irgendeinem Grund nimmt der Automat eine Flasche oder Dose nicht an. Zu stark beschädigt? Die falsche Marke? Was auch immer – am Ende steht man als Kunde mit einer leeren Flasche vor dem Automaten und weiß nicht, wohin damit.

Edis Krkusic aus Krefeld (NRW) arbeitet bei Lidl, nennt sich bei TikTok selbst „Der Filialleiter“. Er erklärt, worauf du unbedingt achten musst, wenn du dein Pfand garantiert zurückbekommen willst.

Lidl: Filialleiter erklärt wichtige Pfandregel

„Kriege ich hierfür noch meinen Pfand oder nicht?“, fragt Krkusic in die Kamera – und zeigt eine völlig zerquetschte Dose und eine PET-Flasche ohne Etikett. Die Antworten liefert er gleich hinterher.

Wenn du Einwegflaschen beim Pfandautomaten abgibst, ist das Etikett mit dem Pfand-Logo absolut essenziell. Wenn das im Automaten nicht erkannt wird, kann das Pfand nicht ausgezahlt werden – „oder man muss auf die Kulanz des Unternehmens hoffen“, so Krkusic.

Anders ist es bei Mehrweg-Flaschen, zum Beispiel Bierflaschen – die werden auch ohne Etikett akzeptiert und als Pfand verrechnet.

Und auch bei der Dose kann er Entwarnung geben: Egal, wie zerquetscht die Getränkedose ist – wenn das kleine Pfandlogo auf der Dose noch sichtbar und unbeschädigt ist, besteht auch hier Anspruch auf eine komplette Auszahlung des Pfandes.