Lidl stellt Oster-Produkte vor – Kunden platzt der Kragen

Ostersüßigkeiten wie Schokohasen und -Eier gibt es jetzt schon seit Wochen bei Lidl im Sortiment. Doch jetzt, wo das Fest langsam näher rückt, hat der Discounter noch mehr im Angebot. Das neuste dürfte besonders für die Kleinen interessant sein.

Die Großen allerdings raufen sich dabei die Haare und machen Lidl Vorwürfe. Sie lassen keinen Stein auf dem anderen. Es hagelt Kritik bezüglich der Idee, des Preises und ganz besonders auch wegen der Verfügbarkeit in den Filialen.

Lidl: Oster-Aktion geht nach hinten los

Der Discounter hat ein paar Geschenkideen zu Ostern für die Kunden, darunter Spielsets für Kinder. „Kinder schlüpfen gern in andere Rollen“, wirbt der Discounter auf Facebook. Wie wäre da mit einem Tierarzt-Spielset? Das gibt es ab sofort im Handel und auf lidl.de.

Zuschlagen wollen da aber nur die wenigsten. Die einen fragen sich in den Kommentaren, warum man an Ostern überhaupt Geschenke bräuchte. Eier sammeln und gut is – so die vorherrschende Meinung. Andere finden den Preis von 19,99 Euro zudem überteuert. „Zu meiner Zeit haben die Dinger 9,99 Euro gekostet und ich bin noch keine 30 Jahre“, merkt eine Facebook-Nutzerin an.

Dennoch interessierte Kunden bemerken aber noch ein ganz anderes Problem.

Kundin wütend – „Veräppeln kann ich mich selbst“

„Ihr kriegt es ja leider nicht hin, eure Angebote auch in die Märkte zu liefern“, beschwert sich eine Kundin unter dem Post. „War heute wegen 2er Angebote im Lidl, beides nicht da. Laut Mitarbeitern nicht geliefert worden. Veräppeln kann ich mich selbst. Lockangebote ohne ausreichend Vorrat oder gar keine Lieferung sind verboten.“ Andere berichten ebenfalls, die Aktionsartikel seien bereits am ersten Tag ab 7.30 Uhr weg gewesen.

Lidl reagiert darauf verständnisvoll, aber auch bestimmt. „Es ist natürlich unser Ziel, allen unseren Kunden jederzeit die beworbenen Aktionswaren anbieten zu können“, so der Discounter. „Aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage kann es jedoch sein, dass einzelne Artikel bereits im Laufe des ersten Angebotstages in vielen Filialen und online ausverkauft sind. Wir bedauern das außerordentlich und werden zukünftig versuchen, die Mengen unserer Aktionswaren zu optimieren.“