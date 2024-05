Lidl plant Mega-Projekt – was die Kunden davon haben

Die Milch ist leer, das Brot ist alt, Obst und Gemüse hast du eh viel zu selten im Haus? Dann führt dich dein nächster Weg womöglich zu Lidl. Der Discounter gehört zu den beliebtesten Einkaufsläden in Deutschland.

Jetzt plant Lidl ein Mega-Projekt. Doch was hat es damit auf sich? Und können die Kunden davon profitieren?

Lidl plant Mega-Projekt! Das gab es noch nie

Wenn der Discounter Lidl einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand nimmt, dann kann dieses Projekt nichts anderes als groß werden. Es soll das bisher größte Technologie-Projekt aller Zeiten sein, das der Discounter auf die Beine gestellt hat.

Aber worum geht es dabei denn nun genau? Ganz einfach: Lidl plant ein neues Warenwirtschaftssystem, um so das Onlinegeschäft bestmöglich mit den Filialen zu verbinden, berichtet „Chip.de“ und beruft sich dabei auf die „Lebensmittel Zeitung“. Doch eine Standardsoftware wäre ja langweilig! Daher beschäftigt Lidl zahlreiche Entwickler, um das neue cloudbasierte System mit den Namen „Wawi Nexus“ aufzubauen.

Lidl: Vorteile für die Kunden

Das Ganze soll eine Individuallösung sein, um auf zukünftige Herausforderungen besser eingestellt zu sein. Mit „Wawi Nexus“ können dann wohl auch die „Lidl Plus“-App sowie digitale Preisschilder im Markt eingebunden werden. Wenn sowohl der Online-Bereich als auch das Vor-Ort-Erlebnis im Laden unter einem System laufen, kann der Kunde eigentlich nur profitieren.

Damit dieses Mega-Projekt auch erfolgreich umgesetzt werden kann, arbeitet Lidl mit der Schwestergesellschaft Digits und dem Tech-Unternehmen Freiheit zusammen. Mit der Fertigstellung rechnet der Discounter in rund zwei Jahren. Doch es soll noch bis 2030 dauern, bis das derzeitige Warenwirtschaftssystem abgebaut sein wird. Es wird sich in der Zukunft zeigen müssen, ob die großen Pläne von Lidl in die Tat umgesetzt werden können und ob die Kunden dann auch wirklich profitieren.

