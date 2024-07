Lidl-Kundin beim Blick in die Tiefkühltruhe schockiert – „Kühlkettenphobiker“

Einfach nur in Ruhe den Einkauf erledigen und danach wieder zurück ins traute Heim. Mit dem Gedanken im Kopf ging eine Kundin kürzlich durch einen Lidl-Markt. Doch in der Abteilung mit den Tiefkühlprodukten fiel sie plötzlich aus allen Wolken.

Was sollte das denn? Statt bei Minustemperaturen in der Truhe lagen die Waren überall herum. Als sie eine Mitarbeiterin drauf ansprach, bekam sie ordentlich was zu hören. Wir haben jetzt bei Lidl nachgehakt, wie das sein kann.

Lidl: Kühlware taut auf – Kundin verärgert

„Ich möchte wirklich keine Karen sein“, beginnt die Kundin ihre Schilderung, „aber wenn TK-Ware etliche Minuten lang im Laden unbeobachtet vor sich hin taut, dann entdecke ich den Kühlkettenphobiker in mir.“ So berichtet es eine Nutzerin auf „X“ (ehemals Twitter).

Als Beweis schickt sie noch ein Foto mit. Darauf ist zu sehen, wie mehrere Packungen mit Eiskreme auf und nicht in der Kühltruhe liegen. Und auf dem Boden daneben stapeln sich lose Tiefkühlpizzen. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein.

„Die Verkäuferin, die ich übrigens darauf ansprach, fühlte sich von mir belästigt und gab es mir auch deutlich zu verstehen“, echauffiert sich die Nutzerin des Weiteren. Zwar ist es schwer, diese Erfahrung zu verifizieren. Dennoch ergab eine Nachfrage beim Discounter, dass hier zumindest theoretisch wirklich nichts nach Plan verlaufen ist.

Lidl reagiert auf Kühlvorfall

Leider ist nicht bekannt, in welchen Lidl-Markt sich der Vorfall ereignete. Darum könne der Discounter „nicht genau prüfen und nachvollziehen“, was hier vorgefallen sei. Dennoch versichert das Unternehmen, „dass die Einhaltung der Kühlkette im gesamten Warenprozess bei Kühl- und Tiefkühlwaren oberste Priorität hat“.

Und die werde mithilfe unterschiedlicher Maßnahmen gewährleistet, wie etwa durch die regelmäßige Kontrolle der Temperatur bei den Tiefkühlprodukten und natürlich auch das zeitnahe Einräumen dieser in die Tiefkühltruhen. „Alle Filialmitarbeiter werden jährlich zur Einhaltung der Kühlkette geschult, einschließlich der spezifischen Vorgaben zur Warenverräumung von Kühl- und Tiefkühlware.“