Lidl-Öffnungszeiten an Silvester geändert – zu diesen Zeiten ist der Discounter geöffnet

Silvester steht vor der Tür. An diesem Tag wollen viele Menschen traditionell noch einmal die Supermärkte für die letzten Einkäufe des Jahres stürmen. Normalerweise können sich Kunden auf erweiterte Öffnungszeiten verlassen, doch in diesem Jahr wird man vor geschlossenen Türen bei Lidl stehen, wenn man am letzten Tag des Jahres auf Einkaufstour geht.

Die Begründung ist simpel: Silvester 2023 fällt auf einen Sonntag. Daher bleiben die Ladentüren bei Lidl und Co. geschlossen.

Lidl muss Öffnungszeiten an Silvester anpassen

Für viele könnte diese Nachricht überraschend kommen, denn wer regelmäßig bei Lidl einkauft, der weiß, dass die Öffnungszeiten an Silvester normalerweise von etwa 7 bis 14 Uhr reichen. Doch die diesjährige Lage bedeutet nicht, dass jeder Lidl gänzlich auf den Betrieb am 31. Dezember verzichtet.

Es gibt Ausnahmen, die vor allem Kunden an Sonder-Standorten, wie beispielsweise an Bahnhöfen, betreffen. Dort könnten die Lidl-Filialen geöffnet sein, ein wichtiger Fakt, wenn es um die letzten Einkäufe des Jahres geht. Deswegen empfiehlt es sich, sich rechtzeitig über die Öffnungszeiten zu informieren, um am Silvestertag nicht vor verschlossen Türen zu stehen.

Auch interessant: Lidl-Mitarbeiter zeigen Video von „unverschämten Kunden“ – Clip wird heiß diskutiert

Besonderheit in Bremen

Blickt man auf das Bundesland Bremen, entdeckt man eine Besonderheit: Hier dürfen Läden, und damit auch Supermarktfilialen, an Silvester geöffnet haben. Die zulässigen Öffnungszeiten sind von 8 bis 14 Uhr, aber auch hier gilt: Nicht jede Filiale wird diese Möglichkeit nutzen. Besonders für Lidl-Kunden in Bremen lohnt es sich also, die konkreten Öffnungszeiten der Filialen zu prüfen, um nicht überrascht zu werden.

Diese Regelung betrifft jedoch nicht ausschließlich Kunden von Lidl. Andere große Einzelhandelsketten wie Aldi, Edeka, Rewe, Kaufland, Netto und Penny sehen sich größtenteils in einer ähnlichen Situation.

Die meisten ihrer Filialen werden an Silvester geschlossen bleiben. Auch hier ist es ratsam, sich im Vorfeld über die Öffnungszeiten zu informieren, insbesondere wenn man auf die genannten Sonder-Standorte angewiesen ist. So finden sich auch bei Aldi und Co. vereinzelt Geschäfte – vornehmlich an Orten mit hohem Publikumsverkehr wie Bahnhöfen – die am Silvestertag die Pforten öffnen.

Öffnungszeiten an Silvester: Lidl-Kunden müssen sich informieren

Generell empfehlen alle genannten Supermarktketten ihren Kunden, die Öffnungszeiten vorab zu checken, entweder durch direkte Anfragen in den Filialen vor Ort oder über die jeweiligen Internetseiten. Es gilt zu beachten, dass Aldi, Edeka, Rewe und andere Handelsketten unabhängig voneinander agieren, was zu unterschiedlichen Öffnungszeiten in gleichen Regionen führen kann. Speziell bei Aldi, einem der Hauptkonkurrenten von Lidl, ist davon auszugehen, dass die Öffnungszeiten an Silvester ebenfalls stark eingeschränkt sein werden.

Zusammenfassend ist es für Verbraucher essentiell, sich für den Silvestereinkauf sorgfältig vorzubereiten. Die Informationssuche über Öffnungszeiten von Lidl und anderen Supermärkten ist dieses Jahr unumgänglich.

Auch wenn Silvester auf einen Sonntag fällt, sollte der letzte Tag des Jahres nicht in Stress ausarten, sondern gut informiert und mit allem Nötigen für den Jahreswechsel versehen werden können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.