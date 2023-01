Lidl hat eigene „heißeste Kassiererin“ – und reagiert auf die Gratis-Werbung

Da bekommt Aldi aber sexy Konkurrenz. Lidl hat nun seine eigene „heißeste Kassiererin“ gekürt. Bei TikTok heißt das Mädchen Lauragkn. Dort hat sie sich auch schon eine große Fan-Gemeinde aufgebaut. Die Lidl-Mitarbeiterin möchte es ihrer Vorgängerin Elaine Victoria nachmachen und ebenfalls beim Influencer-Game mitmischen. Was sagt der Discounter dazu?

Bisher war die hinter der Kasse tanzende Aldi-Mitarbeiterin Elaine Victoria die „heißeste Kassiererin“. Der Star aus den Sozialen Medien hat den Job beim Discounter jedoch längst an den Nagel gehängt und arbeitet jetzt als Influencerin und Model.

Lidl: Nächste „heißeste Kassiererin“ aufgetaucht

Lauragkn oder auch „Lu“, Kassiererin beim Konkurrenten Lidl, hat nun ihre Nachfolge angetreten. Seit sechs Jahren arbeitet sie nach eigenen Angaben schon beim Discounter. Nun will sie es ihrer Vorgängerin nachmachen und teilt auf TikTok Videos und Beiträge zu ihrem Arbeitsalltag. Wie ist es im Einzelhandel zu arbeiten? Was sind die typischsten Kundensprüche – und und und.

Die junge Frau hat bereits 40.000 Follower auf der Plattform und an die drei Millionen Nutzer sehen sich ihre Videos an. In ihren Beiträgen geht es ab und an auch um die Nachteile der Arbeit als Kassiererin.

Das sagt der Discounter zu „Lu“

„Wenn die Chefs sagen, wir sollen pro Tag noch eine Person zusätzlich streichen, obwohl wir schon lange über der Bestleistung sind“, betitelt sie etwa ein Video. In dem zerdrückt sie vor gespielter Wut eine Wasserflasche.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Offensichtlich möchte die TikTokerin den Job wechseln. „Ich kann nicht glauben, dass ich nach sechs Jahren immer noch hier sitze und Elaine einfach durch TikTok jetzt Influencerin ist“, teilt sie ihre Ansichten in einem Beitrag. Ihr zufolge hätte Lidl bis vor Kurzem auch noch gar nichts von ihrer Social-Media-Präsenz mitbekommen.

Mehr News:

Doch dem ist nicht mehr so. Denn gegenüber „T-Online“ hat der Discounter darauf reagiert. „Sowohl die Kanalverantwortung als auch die Content-Erstellung liegen ausschließlich bei der Kollegin“, will dieser zunächst klarstellen. „Wir freuen uns für sie, dass sie mit ihrem Social-Media-Auftritt Bekanntheit erlangt hat.“