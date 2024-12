Lidl-Kunden fielen an der Kasse vom Glauben ab – dann musste der Filialleiter sich einmischen

Nicht mehr lange, und das Jahr 2024 ist Geschichte. Schaut man auf dieses Jahr zurück, stößt man schnell auf Ereignisse, die bei vielen Menschen in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten zu großen Diskussionen sorgten. Eine solche Geschichte ereignete sich im Sommer, als in einem Lidl ein völlig skurriler Preis an der Kasse aufgerufen wurde.

Dabei handelte es sich nicht mal um einen ganzen Einkauf, sondern um Backwaren. Ein Video auf TikTok zeigt konkret, dass für einige Quarkbällchen an der Kasse unfassbare 1.000 Euro abgebucht wurden! Logisch, dass da jeder Kunde bei Lidl völlig von den Socken gehauen wird. Doch was steckt dahinter? Der „Lidl-Filialleiter“, mit bürgerlichem Namen Eis Krkusic, klärt bei TikTok auf!

Lidl-Kunden fielen an der Kasse vom Glauben ab

Schon mehrmals habe der „Lidl-Filialleiter“ diverse Fragen zu diesem und ähnlichen Fällen erhalten, beginnt der Experte. Und bei Quarkbällchen oder vergleichbaren Waren handelt es sich definitiv nicht um Luxusgüter aus Bäckereien. Dass dann eine Summe von 1.000 Euro aufgerufen wird, habe eine relativ einfache Bedeutung.

Bei einigen Lebensmitteln arbeitet Lidl nämlich mit der sogenannten „PLU“-Nummer. Die steht für „Price Look Up“, insbesondere Obst, Gemüse und Backwaren weisen sie auf. Diese Nummern sorgen dann beim Abkassieren dafür, dass bei den Produkten der exakte Stückpreis abgerechnet wird.

Filialleiter muss aufklären

Manchmal aber ändern sich diese PLU-Nummern. Wenn dann an der Kasse trotzdem die „alte“ Nummer eingegeben wird, landet das Geld nicht da, wo es korrekterweise bei der Abrechnung hinsoll – und genau deswegen gibt es einen Sicherheitsmechanismus im System. Sobald eine PLU-Nummer nicht mehr gültig ist, wird sie mit einem Wert von 1.000 Euro gleichgesetzt!

Mehr News:

Kein einziges Lebensmittel bei Lidl kostet so viel, und die Person an der Kasse merkt schnell, dass was schiefgelaufen ist – und ersetzt flott die PLU-Nummer. Im Klartext also: Nur weil eine vierstellige Summe auf dem Lidl-Kassenschirm aufploppt, muss man als Kunde nicht ein halbes Vermögen beim Discounter liegen lassen…