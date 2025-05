Lidl verkündet große News – doch Kunden haben nur eine Frage: „Wo seh ich das?“

Nicht bei jedem kommt diese Neuigkeit so gut an! Am Sonntag (25. Mai) verkündete Lidl ganz groß, dass sie bei 500 Produkten dauerhaft den Preis senken. Auf Social Media wird die ganze Aktion mit einem ziemlich witzigen Clip zelebriert.

Selbst Berühmtheiten wie Sängerin Sarah Connor werben mit Freude für die Neuerung bei Lidl. Doch die Meinungen der Kunden gehen bei dieser Ankündigung eher auseinander. Während es ziemlich viele feiern, gibt es auch einige, die ganz viele Fragezeichen haben.

Lidls Ankündigung wirft Fragen auf

Mit dem Kommentar „Sparen lohnt sich wie noch nie! Klingt gut, oder?“ läutet die Discounter-Kette eine neue Ära ein. Jedoch gibt es noch einige Fragen zu klären. „Ok, aber wo sehe ich jetzt, was angeblich gesenkt wird? Und ob es überhaupt wirklich gesenkt wird oder einfach nur an den Preis angepasst wird von vor einem Jahr?“, fragt sich ein Lidl-Kunde etwas ratlos.

Auch andere sehen noch nicht ganz den Vorteil für sich. „Hauptsache, der Hüttenkäse ist teurer geworden“, „Also der Schafskäse in Salzlake aus der Dose ist teurer geworden!“ oder „Und in ca. zwei Monate steigen die Preise wieder“, lauten weitere Kommentare unter dem Instagram-Clip von Lidl.

Das erwartet jetzt Kunden

Denn die Ankündigung von Lidl war ziemlich gewaltig! „Mehr als 500 Einzelartikel quer durch das Sortiment werden dauerhaft im Preis gesenkt – einzelne Artikel regional um bis zu 35 Prozent“, heißt es in einem Pressestatement des Lebensmitteleinzelhändlers. Dies betrifft Produkte sowohl auf regionaler als auch auf bundesweiter Ebene.

Und das ist noch lange nicht alles. „Seit über 50 Jahren nehmen wir als zuverlässiger Nahversorger im deutschen Lebensmitteleinzelhandel unsere Verantwortung ernst. Wir verstehen es als unsere gesellschaftliche Aufgabe und Auftrag, langfristig das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Ohne Kompromisse bei Qualität oder Fairness“, betont Lidl weiter.