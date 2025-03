Lidl-Mitarbeiter gehen bei diesem Anblick auf die Barrikaden – „Kunden sind Katastrophe“

Beim Einkaufen hat jeder Mensch seine eigenen Routinen und Abläufe. Manche Kunden schreiben Listen, um genau zu wissen, was und wie viel sie einkaufen möchten. Andere wiederum gehen mehr oder weniger „planlos“ zu Lidl, Edeka und Co. und entscheiden vor Ort spontan, was sie in den nächsten Tagen essen möchten.

Da kann es vielen Kunden mal passieren, dass ein Produkt, das sie aus dem Regal genommen haben, doch nicht mehr zu den Essensplänen oder ins Budget passt. Einige Kunden haben sich angewöhnt, die Produkte dann einfach wieder in ein anderes Regal zu legen. Einem Lidl-Mitarbeiter reicht es nun vollends.

Lidl-Mitarbeiter geht auf die Barrikaden

In einem Video auf der Social-Media-Plattform TikTok zeigt ein Lidl-Mitarbeiter nun, was das spontane Ablegen der Ware für ihn und das Unternehmen bedeutet. Er wendet sich mit einer klaren Botschaft an die Kunden: „Bitte legt die Ware nicht einfach irgendwo ab“, appelliert er. Jeden Tag komme es vor, dass Kunden ihre Waren – darunter auch kühlungspflichtige Artikel – einfach irgendwo ablegen. „Manchmal ist es dann leider für uns auch schon zu spät, um sie wieder zurück zu räumen, weil sie einfach schon viel zu warm und kaputt sind. Bitte passt hier ein bisschen besser auf“, schreibt der Mitarbeiter.

In dem Video sieht man ihn, wie er unzählige Produkte in den falschen Regalen findet und sie mühselig wieder einräumt. Zum Schluss zeigt das Video noch ein Beispiel, wie man es richtig macht: Eine Kundin nimmt sich eine Packung Fleisch aus den Kühlregalen, entscheidet dann aber, sie doch nicht zu kaufen. Anstatt sie einfach wahllos in ein anderes Regal zu legen, bringt sie das Produkt allerdings wieder an seinen ursprünglichen Platz zurück. Der Lidl-Mitarbeiter zeigt sich sichtlich froh über dieses Verhalten.

„Die Kunden sind manchmal Katastrophe“

Auch in den Kommentaren unter dem Beitrag geben sowohl andere Mitarbeiter als auch Kunden ihre Meinungen zu dem Video ab. „Passiert das wirklich?“, fragt eine Userin beispielsweise. Prompt antworten ihr zahlreiche andere Kunden: „Jeden Tag. Entweder sind die Leute zu faul oder sie haben Angst (gerade bei teurer Ware von den Bedientheken), es wieder zurückzugeben“, kommentiert ein User, der angibt bei Edeka zu arbeiten. „Gestern erst erlebt. Fleisch vom Tresen von knapp 50 Euro geholt und dann bei den Kassen hinten ins Regal gequetscht. Sauer wird man dabei“, beschwert sich eine andere Userin.

Eine weitere Userin kommentiert: „Ich arbeite auch bei Lidl… Die Kunden sind manchmal Katastrophe“. Die Kunden und die Mitarbeiter sind sich wohl einig, dass so ein Verhalten gar nicht geht. „Das hat mit Respekt vor dem Essen zu tun. Wir vergessen, dass viele auf der Welt nichts zu essen haben“, spricht ein User den Kunden ins Gewissen.