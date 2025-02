Lidl mit gravierender Änderung bei Pfandbon – Kunden müssen sich umstellen

Regelmäßig gibt es Neuerungen bei Rewe, Edeka und Co., auf die die Kunden sich einstellen müssen. Erst die kürzliche Umstellung der Supermarkt-Kette Rewe auf das eigene Bonusprogramm löste einen regelrechten Hype aus (>>wir berichteten). Wird die gravierende Änderung von Lidl auch ähnliche Rezensionen generieren?

Erst im vergangenen Jahr hat das Unternehmen die Lidl-Plus-App grundlegend verändert. Seitdem ist nicht nur der Online-Shop direkt erreichbar, sondern auch die Darstellung der Angebote wurden optimiert. Nun hat die Supermarkt-Kette sich eine weitere Neuerung einfallen lassen – es geht um den Pfandbon.

Lidl: gravierende Änderung am Pfandbon

Die Lidl-Plus-App wird regelmäßig weiterentwickelt. Derzeit testet der Supermarkt in einigen Filialen digitale Pfandbons. Doch was hat es damit auf sich? Nutzer der App sollen ihre Pfandbons von nun an digital erhalten. Das Unternehmen möchte damit Papiermüll reduzieren und auf mehr Nachhaltigkeit setzen sowie den Einlöse-Prozess erleichtern.

„Echo24“ gegenüber teilte die Supermarkt-Kette mit, dass sie bereits in sieben deutschen Filialen den digitalen Pfandbon testet. Dadurch können Lidl-Plus-Kunden, die die App des Unternehmens haben, den QR-Code am Pfandautomaten scannen und den Betrag an der Kasse einlösen. So wird der ganze Prozess komplett papierlos und geht damit einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.

Die neue „Scan & Go“-Funktion

Wie auch der Papierpfandbon ist der digitale Pfandbon drei Jahre gültig, verfällt allerdings bei Löschung des Kundenkontos. Unklar sei noch, ob der digitale Pfandbon bundesweit verfügbar sein wird. Aktuell wird die neue Funktion in den Lidl-Filialen getestet, bei denen auch die „Scan & Go“-Funktion in der Testphase steckt.

Bei „Scan & Go“ handelt es sich um eine neue Funktion, bei der Kunden ihre Produkte während des Einkaufs mit ihrem eigenen Smartphone selbst scannen können. Dadurch müssen sie die Artikel nicht wieder auspacken und können anschließend an der Selbstbedienungskasse zahlen.