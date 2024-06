Lidl-Kundin kauft Milch: Zu Hause fällt sie aus allen Wolken – „Verarsche“

Dass die Produkte in den Supermärkten teurer geworden sind, das braucht man wahrscheinlich keinem Kunden mehr sagen. Sei es das Brot, die Schokolade oder Milchprodukte im Kühlfach, nahezu überall sind die Preise angekurbelt worden. Und genau ein weiteres Milchprodukt von Lidl sorgte kürzlich für wilde Spekulationen auf Facebook.

Die Milch der Lidl-Eigenmarke „Milbona“ gibt es in den typischen 1-Liter-Beuteln sowohl mit 3,5 Prozent Fett als auch mit 1,5 Prozent Fett. Eine Kundin hat sich für die letztere Variante entschieden, ist bei diesem Anblick aber aus allen Wolken gefallen. Handelt es sich hierbei etwa um eine Mogelpackung?

Lidl: Mogelpackung-Alarm bei der Milch?

„Hab heute bei Lidl in Deutschland links die „XXL-Milch“ gekauft – rechts die Standard-Milch! Finde den Fehler!“, schrieb eine Kundin des Discounters auf Facebook und veröffentlichte darunter ein Foto. Darauf zu sehen: Zwei Beutel „Milbona“-Milch, auf dem einen die Aufschrift „XXL“ – doch beide mit nur einem Liter Inhalt.

Doch wieso wirbt Lidl mit XXL-Milch, die den gleichen Verpackungsinhalt wie der normale Beutel hat? Auch der ein oder andere User wunderte sich in den Kommentaren, was es mit diesem Angebot auf sich hat. „Völlige Verbraucher-Verarsche, oder nicht?“, fragte sich einer.

DAS steckt dahinter

Eine andere Kundin in den Kommentaren klärte jedoch auf, was es damit auf sich hat. Der Discounter hat eine Aktion laufen. Dabei können Lidl-Kunden einen ganzen Karton Milch kaufen, müssen nur zehn Beutel bezahlen, bekommen aber zwölf. „Das XXL bezieht sich vermutlich einfach auf die gesamte Menge von 12 Packungen“, fasst eine Userin zusammen. Keine Mogelpackung-Tricks also, die der Discounter da anwendet.

Damit wäre das Rätsel um die vermeintliche Mogelpackung wohl gelöst. Warum es überhaupt zu solchen Diskussionen kam, ist nicht allen klar. „Die Erklärung stand in allen Märkten auf den Schildern und auch im Prospekt“, stellte ein Nutzer in den Kommentaren klar. Offenbar ist das Angebot trotzdem nicht bei allen angekommen!