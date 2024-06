Lidl-Kassiererin packt aus: Dieser Kunden-Fehler macht sie täglich wütend

Nicht nur für Kunden bedeutet der wöchentliche Einkauf im Supermarkt oder Discounter den puren Stress. Auch die Kassierer haben es nicht leicht. Wenn sich zu den Stoßzeiten die Kunden in den Gängen drängeln und die Schlangen an den Kassen länger werden, stehen die Mitarbeiter noch mehr unter Druck als sonst. Da können sie jede Hilfe gebrauchen, die sie kriegen können.

Darum bittet nun eine Lidl-Kassiererin die Kunden darum, sich an der Kasse etwas zuvorkommender zu verhalten. Zusätzlich zu dem Stress brauchen die Mitarbeiter hier nicht noch aufmüpfige Kunden, die nicht nur den Kassierern, sondern auch den anderen Kunden Zeit stehlen.

Lidl-Kassiererin packt über Kunden aus

Auf Tiktok regt sich jetzt eine Lidl-Kassiererin über unmögliche Kunden auf, die ihr das Leben an der Kasse immer wieder schwer machen. Dazu gehören vor allem jene, die keine Ahnung haben, wie man seinen Einkauf auf das Kassenband zu legen hat. Sie stellen Flaschen aufrecht auf das Band oder legen sie quer, sodass sie alles blockieren.

Doch am schlimmsten seien jene, die ihre Einkäufe einfach in eine Papp-Kiste stopfen und diese im Ganzen aufs Band legen, so die Kassiererin. „Den Einkauf auspacken und nicht im Karton lassen“, darum bittet sie die Kunden im Tiktok-Video. „Und die Ware nicht übereinanderstapeln.“

Lidl-Kassiererin erhält Zustimmung von Kunden

Doch damit nicht genug. In den Kommentaren unter dem Video sammeln sich noch weitere Vorschläge, wie man sich an der Kasse als Kunde besser verhalten könne. „Ich hab‘ da auch noch einen Tipp: Wenn ihr eine Tasche kauft und die auch gleich nutzen wollt, packt die Ware nicht drauf oder legt die Tasche ans Ende“, ergänzt eine Nutzerin zum Beispiel.

Allerdings sind nicht alle so verständnisvoll und auf der Seite der Kassierer. So finden sich in der Kommentarspalte auch kritische Stimmen. „Macht ihr mir das Leben dann auch einfach und scannt nicht mehr in halber Lichtgeschwindigkeit“, schreibt eine Nutzerin empört.