Lidl eröffnet auf Mallorca – DESWEGEN schauen deutsche Kunden neidisch auf die Insel

In wohl fast jeder Ecke von Deutschland gibt es eine Lidl-Filiale – doch wusstest du, dass der Discounter auch auf Mallorca verbreitet ist? Wer deutsche Produkte einkaufen möchte, der kann das also auch auf der Balearen-Insel tun.

Mallorca ist voll von deutschen Touristen. Besonders am Ballermann tummeln sich zahlreiche Urlauber aus der Bundesrepublik. Umso erfreulicher dürfte es da wohl für so manchen Deutschen sein, dass er auch in den Ferien nicht auf seine Gewohnheiten verzichten muss – und dazu gehört für manche eben auch ein Einkauf bei Lidl. Und es gibt gute Nachrichten!

Lidl findest du jetzt HIER neu auf Mallorca

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, eröffnet Lidl eine neue Filiale auf der spanischen Insel. Wer vor der Partynacht noch schnell Snacks oder Getränke kaufen möchte, der kann das ab Freitag (21. März) auch in der Partyhochburg Magaluf tun. Dort eröffnet nämlich die neue Filiale des deutschen Discounters.

Das neue Geschäft ist 1.500 Quadratmeter groß und liegt im Carrer Blanc. Dabei handelt es sich um die bereits 31 Lidl-Filiale auf den Balearen! Insgesamt 40 neue Arbeitsplätze konnte das Unternehmen laut eigener Aussagen mit der Neueröffnung schaffen.

Dieser Fakt dürfte deutsche Lidl-Kunden neidisch machen

Und bei diesem Fakt dürften wohl zahlreiche deutsche Kunden neidisch auf die neue Filiale auf Mallorca schielen: Im Sommer hat diese nämlich auch immer sonntags geöffnet. Regulär ist der Lidl-Markt von Montag bis Samstag von 9 bis 21.30 Uhr offen. Dieselbe Uhrzeit gilt auch für sonntags in den Sommermonaten.

Vor der neuen Filiale gibt es Parkmöglichkeiten für insgesamt 126 Autos. Zudem gibt es vier Ladestationen für Elektroautos.

