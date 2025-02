Kunden rennen Lidl die Bude ein – jetzt haben sie es schwarz auf weiß

Der Gang zu Lidl ist für viele Menschen so alltäglich wie der Kaffee am Morgen. Ob um den Wocheneinkauf zu erledigen oder in der Mittagspause schnell etwas zu Essen zu holen – die Gründe, in eine der vielen Discounter-Filialen in Deutschland zu gehen, sind vielfältig.

Mit einer ganzen Menge Lebensmittel in den Regalen und Kühlfächern und den immer wieder wechselnden Aktionsangeboten ist Lidl zu einem Supermarkt geworden, bei dem immer mehr Menschen gerne einkaufen gehen. Und das hat Folgen.

Lidl verkündet es selbst

Seit bereits einem Monat strömen die Menschen in diesem Jahr in ganz Deutschland in die vielen Filialen von Lidl, um ihre Einkäufe zu tätigen. Wie viele Menschen trieb es aber im vergangenen Jahr in die Läden? Lidl hat die Zahlen vor sich liegen. Und diese sind eindeutig.

Auch interessant:

Rewe will nur Einkaufs-Tipp geben – und löst hitzige Diskussion unter Kunden aus

„Laut aktuellen ‚YouGov-Kennzahlen‘ liegt Lidl in Deutschland mit einem Umsatzwachstum von 5,7 Prozent im Lebensmittelhandel an der Spitze“, verkündet das Unternehmen in einer Mitteilung. Im Bereich Gemüse und Obst habe man sogar einen Zuwachs von 8,4 Prozent erzielt.

Insgesamt 170 Gemüse- und Obstsorten könnten Kunden bei der Discounterkette mittlerweile kaufen. In den kommenden Monaten wolle man eben diesen Bereich weiterhin attraktiv gestalten – Lidl-Kunden dürfen sich hier auf weitere Vergünstigungen und Angebote freuen.

Mehr Nachrichten:

Insgesamt blickt man bei Lidl auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Das Unternehmen wächst doppelt so schnell wie die Branche – so Lidl. „Die umfassende Kundenorientierung und zahlreiche Preisaktionen schlagen sich in der Kundenbindung sowie Neukundengewinnung nieder“, schließt man.

Das soll auch in 2025 weiterhin ihr Fokus sein. Es bleibt abzuwarten, wie die Zahlen am Ende dieses Jahres ausfallen werden.