Diese Lidl-Kunden können jetzt beim Einkauf sparen – Discounter verrät Trick

Seit vorherigem Jahr dreht sich die Preisschraube bei Lidl, Rewe und Co. unaufhörlich weiter. Während die Preise für viele Produkte wegen der Inflation immens gestiegen sind, setzt der Discounter-Riese hin und wieder auch positive Zeichen für seine Kunden.

Zuletzt senkte Lidl so etwa die Preise für vegane und vegetarische Produkte seiner Eigenmarken und glich sie so denen von Wurst- und Fleischartikeln an. Damit sorgte die Kette deutschlandweit für eine regelrechte Preis-Revolution! Auch andere Konkurrenten wie Kaufland oder Aldi zogen schnell nach (hier mehr dazu).

Nun hat Lidl im Netz einen Trick verraten, der Kunden ganz unabhängig von einzelnen Produkten oder Angeboten sparen lässt. Doch es gibt einen großen Haken, der nicht alle Kunden davon profitieren lassen wird.

Lidl verrät Spartrick – DAS musst du wissen

„POV: Du surfst auf der großen Sparwelle“, schreibt der Discounter-Konzern jetzt auf Instagram. Wörtlich steht „POV“ für Point of View und meint damit so viel wie, dass Bilder und Videos aus dem Blickwinkel des Post-Urhebers entstanden sind.

Lidl will auf eine neue Spar-Aktion aufmerksam machen. Anlässlich des dreijährigen Jubiläums der Lidl Plus App sollen Kunden schon bei ihrem nächsten Einkauf 5 Euro sparen können. Doch es gibt einen großen Haken, der viele Kunden traurig stimmen wird. Denn nur Neukunden können den Rabatt einsacken. „Das Angebot für alle, die neu in unseren Spargewässern sind“, spielt der Discounter schon zu Anfang seines Social-Media-Posts mit offenen Karten. Aber das ist nicht die einzige Hiobsbotschaft.

Kunden müssen Hürden-Dschungel durchqueren

Leider sei die Aktion darüber hinaus nur einmalig gültig und das ab einem Einkaufswert von 30 Euro. Und es gibt auch bei den Produkten, die du einkaufen darfst, einige Ausnahmen. So seien die Rettertüte, Tabakwaren, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Bücher, Pfand, CO2 Zylinder, Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten von der Rabatt-Aktion ausgenommen. Immerhin nehmen aber alle Filialen an dieser teil.

Um die 5 Euro zu sparen, musst du dich außerdem beeilen: Wie Lidl online mitteilt, kann der Coupon nur innerhalb der ersten zwei Wochen nach Registrierung eingelöst werden. Zuvor solltest du diesen allerdings schon in deiner Lidl Plus App geladen haben. Nicht, dass dir am Ende an der Kasse auf einmal Netz-Probleme bei deinem Spar-Einkauf einen Strich durch die Rechnung machen.