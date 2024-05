Lidl: Paar mit Schamlos-Aktion am Eingang – Filialleiter fassungslos! „Wie dreist können Menschen sein?“

Wer regelmäßig bei Lidl einkaufen geht, der greift in der Regel routiniert zu seinen Lieblingsprodukten, legt alles in den Einkaufswagen und begibt sich schließlich nach langem Gestöber in den Gängen an die Kasse zum Bezahlen. Dieses Paar hingegen plant den letzten Schritt der Einkaufsroutine zu überspringen und ganz ohne zu bezahlen die Filiale mit vollem Wagen zu verlassen. Der Filialleiter ist fassungslos und stellt die mitgefilmten Szenen ins Netz.

„Der Filialleiter“ – so heißt ein TikTok-Account im Netz, auf dem Lidl-Mitarbeiter regelmäßig Spartipps und lustige Alltags-Anekdoten mit ihren Kunden teilen. Statt lustigen Content zu produzieren, lädt der Filialleiter nun allerdings ein etwas ernsteres Video hoch. Ein Pärchen habe versucht einen vollen Einkaufswagen mit unzähligen Lebensmitteln zu stehlen. Der geschätzt Wert? Satte 350 Euro. Was sich die Lidl-Kunden dabei wohl gedacht haben?

Lidl-Filialleiter teilt seine Empörung im Netz

„Die haben alles reingeschmissen und plötzlich waren die nicht mehr da. Die haben sich die ganze Zeit vorne im ersten Gang bewegt und auf einmal waren die nicht mehr aufzufinden und der Einkaufswagen stand da. (…) Wie dreist können Menschen sein“, berichtet der Lidl-Filialleiter in seinem TikTok-Video. Lebensmittel, Getränke und sogar einen Staubsauger haben die beiden Kunden versucht rechtswidrig zu ergattern. Der Mitarbeitende ist erschüttert als er den randvollen Einkaufswagen verlassen mitten im Gang stehen sieht und teilt seine Fassungslosigkeit prompt in den sozialen Netzwerken.

Was das Ziel des Pärchens war? Einigen Kunden wird die Situation noch nicht komplett ersichtlich. „Aber woher weißt du, dass sie das klauen wollten? Sie haben ihn ja nicht mitgenommen“, bittet eine Lidl-Kundin um eine Erklärung. „Sie standen die ganze Zeit am Eingang. Wenn keiner hin schaut, öffnet einer die Tür und sie gehen heimlich durch“, erläutert ein anderer die Situation in der Kommentarspalte.

Wer die beiden Kunden waren, wo sie hin verschwunden sind und welche Intention hinter dem Lidl-Diebstahl steckt – all das ist bislang ungeklärt. Fest steht: Die Situation, die der Filialleiter in dem Video beschreibt, ist kein Einzelfall und Mitarbeitende sollten solche Situationen stets im Blick behalten.