Lidl-Kundin reibt sich verwundert die Augen, als sie DAS sieht – „Verrückt“

Wer bei Lidl einkauft, der findet in den Gängen schon längst nicht mehr nur Lebensmittel. Auch Kleidung, Büroartikel und Haushaltsware sind inzwischen ein fester Bestandteil des Discounter-Sortiments. Kunden können all diese Artikel zudem nicht nur vor Ort in den Filialen selbst begutachten und vergleichen, sondern auch im Lidl-Onlineshop können die Produkte bequem von zu Hause eingekauft werden.

Wer es allerdings lieber klassisch mag, der kann natürlich auch noch auf den guten alten Prospekt zum Blättern zurückgreifen. Diese Lidl-Kundin kann allerdings kaum glauben, was sie da vor sich sieht. Hat sich bei dieser Abbildung jemand einen Scherz erlaubt, oder handelt es sich um einen Druckfehler?

Lidl-Kundin entdeckt Ungereimtheit im Prospekt

In dem Lidl-Prospekt können Kunden zwar physisch blättern und nach Produkten suchen, einige Artikel gibt es allerdings trotzdem nicht in der Filiale, sondern nur als Online-Angebot. Auf einer Seite mit Outdoor-Produkten für kleine Kunden scheint dem Discounter allerdings ein Fehler unterlaufen zu sein. Die Abbildung zeigt ein großes Holzpferd samt Halfter. Wer die großen Tiere jedoch schon mal in echt gesehen hat, der stellt schnell fest: Hier stimmt etwas nicht.

Das Zaumzeug ist nämlich falschherum auf dem Kopf des Pferdes abgebildet. Die Lidl-Kundin, die den Fehler entdeckt hat, teilt die Ungereimtheit sofort in den sozialen Netzwerken und sorgt damit für ordentliche Lacher in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

„Da habt ihr das Pferd aber falsch auf gehalftert – verrückt“, schreibt sie als Bildunterschrift zu dem Foto. „Das ist gleichzeitig eine Augenbinde, die etwas verrutscht ist“, stimmt ein anderer Lidl-Kunde in den Kommentaren mit ein. „Fachkräftemangel überall“, witzelt ein anderer und führt den Prospekt-Fehler auf einen unqualifizierten Arbeiter zurück.

Was sich der Discounter bei der Darstellung des Spielzeug-Holzpferdes tatsächlich gedacht hat, das wird wohl vorerst ungeklärt bleiben.