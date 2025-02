Lidl sorgt mit Kneipe in Filiale für Paukenschlag – bald auch in Deutschland?

Mit diesen Plänen hat Lidl weltweit für Schlagzeilen gesorgt! Denn der Discounter-Riese will in Nordirland die erste Filiale mit integriertem Pub eröffnen. Hier können sich Kunden künftig ein Bier oder andere Getränke während ihres Einkaufs gönnen. Warum der Weg bis zum offiziellen Go holprig war, erfährst du hier >>>.

Viele deutsche Kunden sind Feuer und Flamme und wollen natürlich unbedingt wissen, ob Lidl auch für deutsche Filialen Ähnliches geplant hat. Die Antwort vom Discounter-Riesen wird ihnen überhaupt nicht gefallen.

Lidl: Filiale prescht vor

Bis jetzt ist das Projekt einer Lidl-Filiale im nordirischen Dundonald weltweit einzigartig. Denn nach gut fünf Jahren haben die Discounter-Filialen nun die Genehmigung vom High Court erhalten. Wann der Bau der Filiale startet, ist noch nicht bekannt.

In Deutschland dagegen folgt jetzt bittere Gewissheit, wie unsere Redaktion auf Nachfrage bei Lidl erfahren hat. Nach eigenen Angaben legt der Discounter-Riese zwar auch in Deutschland Wert auf die „Entwicklung unserer Immobilienprojekte und bei der Filialgestaltung“. Aber: „Eine Filiale mit einer Bar oder Kneipe ist aktuell nicht geplant.“

Kneipe künftig möglich?

Ganz schließt Lidl aber keine Filialen mit „gemischten Zwecken“ aus. „An ausgewählten Standorten ist daher auch der Bau von Mixed-Use-Immobilien Teil unserer gemeinsam erarbeiteten Immobilienstrategie bei Lidl. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir zu internen Entscheidungsprozessen grundsätzlich keine Angaben machen möchten.“

Dass sich auch deutsche Kunden eine Kneipe in ihrer Filiale wünschen, lassen sie aber bereits deutlich durchblicken. „Dann bitte demnächst auch in der BRD“, kommentiert einer etwa unter einem Beitrag von „Bild“ zur News aus Nordirland. „Die Leute gehen dann nie wieder nach Hause“, ist sich ein anderer sicher.