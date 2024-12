Lidl und Kaufland tun es schon wieder – Kunden mit den Nerven am Ende! „Jedes Mal ausverkauft“

Auch bei Lidl und Kaufland weihnachtet es bereits sehr! Nicht nur Spekulatius, Lebkuchen und Co. gehören hier seit einiger Zeit wieder zum Sortiment, auch Adventskalender oder Adventskränze sind hier selbstverständlich wieder erhältlich – solange der Vorrat reicht!

Alle Jahre wieder wollen Lidl und Kaufland Kunden-Augen zur Weihnachtszeit aber besonders zum Strahlen bringen und sich von der Konkurrenz abheben. Im Non-Food-Bereich und online konnten Kunden dieser Tage wie alle Jahre wieder ein ganz besonderes Produkt abstauben – doch sie mussten sich beeilen.

Lidl & Kaufland: Kunden kriegen Schnappatmung!

Dass ihre Weihnachtspullis einmal so begehrt sein würden, hätten sich die Betreiber von Lidl und Kaufland in ihren kühnsten Träumen wohl kaum ausmalen können. Doch seit einigen Jahren ist der Hype rund um die quietschbunten Pullover mit unternehmenseigenen Logos ungebrochen. Nur die Dubai-Schokolade kann da in diesem Jahr mithalten!

Aber alle Jahre wieder begann für Supermarkt- und Discounter-Kunden der Wettlauf gegen die Zeit, eines der begehrten Kleidungsstücke abzustauben. Für viele auch 2024 ein absoluter „Weihnachtshit“. Bei vielen Lidl- und Kaufland-Kunden machte sich aber schnell Verzweiflung breit.

Kunden gehen leer aus: „Och Menno“

Denn wie in den Läden gewonnen, sind die Weihnachtspullover auch schnell wieder zerronnen. Das war auch in diesem Jahr wieder festzustellen. „Och Menno. So ein schöner Pullover mit dem Kaufland-Logo ist jedes Mal ausverkauft, wenn ich einkaufen komme“, meldet sich so etwa eine entrüstete Facebook-Nutzerin unter dem Werbebeitrag von Kaufland zu Wort. „Habe sogar meiner Tochter Bescheid gegeben, weil die in der Nähe einer Filiale wohnt. Nichts zu machen. Alle ausverkauft. Vielleicht klappt es nächstes Jahr. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.“

Einige andere Kunden waren da erfolgreicher. „Das ist ein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater, ich bin die allerbeste Tochter“, kann eine Lidl-Kundin ihre Freude auf „X“ etwa kaum zurückhalten. Wer auch noch einen Weihnachtspullover von Kaufland oder Lidl unter den Baum legen will, dem bleibt jetzt wohl nur noch eine Chance: Auf ebay oder Kleinanzeigen zuschlagen. Dafür muss aber leider tiefer als in den Filialen in die Tasche gegriffen werden.