Lidl, Kaufland und Co: Geheimer Trick lässt dich beim Einkaufen bares Geld sparen

Besonders in Zeiten von Inflation, steigenden Lebensmittelpreisen und Co. gibt es für viele Verbraucher nur eine Devise: Sparen! Mit einem einfachen Trick bekommst du deine Lebensmittel bei Lidl, Kaufland und Co. um einiges günstiger.

Für deinen nächsten Einkauf bei Lidl, Kaufland und Co. solltest du vor allem auf eins achten, wenn du sparen möchtest: Die Uhrzeit! Viele Supermärkte und Discounter reduzieren ihre Produkte kurz vor Ladenschluss. Dabei sind auch starke Rabatte von bis zu 50 Prozent möglich.

Lidl, Kaufland und Co reduzieren Obst und Gemüse

Abends lohnt sich der Gang in das Lebensmittelgeschäft – besonders im Bezug auf Obst und Gemüse, wie das Online-Portal „Echo24“ berichtet. Obst und Gemüse sind in der Regel nicht besonders lange haltbar. Doch sie jeden Abend einfach in die Tonne zu schmeißen, wollen viele Supermärkte und Discounter auch nicht. So kommen am Ende des Tages satte Rabatte von bis zu 50 Prozent zustande.

„Damit wir so wenig Lebensmittel wie möglich wegwerfen müssen, haben wir für unser Obst und Gemüse eine weitere Maßnahme getroffen: Wir reduzieren täglich kurz vor Ladenschluss die Preise, wenn die Produkte am nächsten Tag zwar noch verzehrfähig, aber nicht mehr verkaufsfähig wären“, heißt es von Kaufland.

Lidl, Kaufland und Co: Auch HIER können Kunden kräftig sparen

Doch nicht nur bei Obst und Gemüse kannst du kurz vor Ladenschluss ordentlich zulangen und dabei sparen: Auch bei Backwaren geht das. Laut „Focus“ lohnt es sich vor allem unter der Woche rund eine Stunde vor Ladenschluss der Backwarenabteilung einen Besuch abzustatten. Am Wochenende sind es sogar nur 30 Minuten vorher. Die noch übrigen Backwaren vom Tag kosten dann nur noch rund die Hälfte. Für deinen nächsten Wocheneinkauf dürften das doch ganz nützliche Infos sein.