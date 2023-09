Lidl-Kunde blättert durch Prospekt – dann trifft ihn der Schlag

Was ist da denn los? Beim Blättern durch den Lidl-Prospekt rieb sich ein Kunde verwundert die Augen…

Vor dem Einkauf stöbern viele Kunden erst einmal in aller Ruhe durch die Prospekte ihrer Lieblings-Supermärkte – entweder in der guten alten Papierform oder digital. So kann man im Laden dann zielgerichtet Sonderangebote oder Rabatt-Aktionen ansteuern.

Doch was einem Lidl-Kunde beim Durchblättern eines Prospektes ins Auge sprang, ließ ihn fassungslos zurück.

Lidl-Kunde traut seinen Augen nicht

Der Kunde wollte sich über die Sonderangebote vom 18. bis zum 23. September 2023 informieren. Doch als er im Prospekt die Doppelseite 14/15 erreichte, traute er seinen Augen kaum. Sofort knipste er ein Foto, teilte es auf „X“ (ehemals Twitter) und schrieb dazu: „Lidl, seid ihr jeck? Es ist erst September.“

Denn was wurde auf der Doppelseite beworben? Lebkuchen, Marzipan, Spekulatius, Nussecken, Vanille-Kipferl und Christstollen! Alles unter dem Slogan: „Vorfreude auf magische Weihnachten“. Rund zweieinhalb Monate vor dem ersten Advent.

Weihnachtsgebäck im September

Der Lidl-Kunde kann darüber nur fassungslos den Kopf schütteln – und auch in den Kommentaren bringen einige Nutzer ihr Unverständnis zum Ausdruck. „Hab ich heute auch gesehen. Mir kommt das Zeug nicht vor Mitte November in den Einkaufswagen“, schreibt ein User beispielsweise. „Was soll ich auch schon jetzt damit? So ein Lebkuchen schmilzt bei diesen 28 Grad hier grad ja auch überhaupt nicht.“

Der Lidl-Kunde, der das Foto geteilt hatte, stimmt ihm zu: „Bei 30 Grad kommt so gar keine Besinnlichkeit auf.“ Da würden wohl einige lieber noch einmal den Grill anwerfen – bevor man zu Plätzchen und Lebkuchen greift.

Andere wiederum brechen fast schon in Jubelstürme aus. „Geilo, gibt’s endlich wieder Herzen, Steine, Brezeln? Dann muss ich morgen beim hiesigen Lidl vorbei“, freut sich eine Userin. Eine weitere Kundin wird sogar noch deutlicher: „Endlich wieder vernünftiges Gebäck!“