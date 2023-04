Lidl, Kaufland und Aldi drehen mächtig an der Preisschraube: Damit hat kaum einer gerechnet

Egal ob Lidl, Kaufland oder Aldi: In den vergangenen Monaten mussten Kunden an den Kassen von Supermärkten und Discountern häufig schlucken. Denn die Preise für zahlreiche Produkte waren nach Ausbruch des Ukraine-Krieges teilweise erheblich gestiegen. Noch im Frühjahr hatte der Preis für Gurken und Paprika zahlreiche Kunden auf die Palme gebracht (mehr hier).

Kaum einer konnte sich noch vorstellen, dass die Preisspirale sich wieder entspannen könnte. Doch genau das ist zuletzt passiert. Manche Produkte wie etwa Butter, Speiseöl oder Kaffee sind sogar bereits wieder dauerhaft im Preis gesenkt worden. Nun haben die Kunden von Lidl, Aldi und Kaufland erneut Grund zum Jubeln.

Lidl, Kaufland und Aldi: Diese Produkte werden billiger

Es waren harte Zeiten für preisbewusste Einkäufer. Die Folgen der Inflation machten sich in den letzten Monaten bei jedem Einkauf im Supermarkt oder Discounter bemerkbar. So langsam aber sicher können die Kunden aufatmen. Denn die Preise für zahlreiche Produkte sinken wieder. Nun haben Aldi, Kaufland und Lidl gleichzeitig bekannt gegeben, dass viele Käsesorten wieder günstiger werden.

Ab Montag (24. April) senkt etwa Lidl den Preis vom Gouda in Scheiben der Eigenmarke „Milbona“ von bisher 3,49 Euro auf 2,99 Euro. Auch andere Käsesorten wie Mozzarella, Edamer und Butterkäse sollen günstiger zu haben sein. Der Grund: „Lidl sieht momentan eine Entspannung auf vereinzelten Rohstoffmärkten“, erklärt der Discounter genau wie Kaufland. Die Supermarktkette verkündete am selben Tag Preissenkungen beim Käse und verweist auf niedrigere Rohstoffpreise. Auch Aldi zieht am Dienstag nach, während Konkurrent Norma bereits seit Ende März weniger Geld für einige Käse-Sorten verlangt.

Discounter und Supermärkte mit Versprechen

Nach der Kritik an ihrer Preispolitik geben Supermärkte und Discounter nun nach eigenen Angaben niedrigere Kosten an ihre Kunden weiter. So gibt Lidl an, seit Anfang dieses Jahres die Preise von über 600 Artikeln gesenkt zu haben. Auch Aldi spricht von zahlreichen Preissenkungen.

Bleibt nur zu hoffen, dass der Trend bei Kaufland, Lidl, Aldi und Co. anhält und bald am Ende des Monats wieder mehr für Verbraucher übrig bleibt.