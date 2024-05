Aldi und die neuen Doppel-Kassen – diese irren Maßnahmen sind der nächste logische Schritt

In meinem Leben war ich bereits hunderte Male bei Aldi einkaufen. Ein Gedanke, der mir bei all diesen Einkäufen nicht ein einziges Mal durch den Kopf ging: „Die Kassiererin hätte sich mal etwas mehr beeilen können.“

Hand aufs Herz: Wir alle sind an der Aldi-Kasse schon so manches Mal ins Schwitzen geraten. Die Höchstgeschwindigkeit, mit der die Kassiererinnen und Kassierer des Discounters die Waren über das Band jagen, hat fast schon Kult-Status. Als Kunde kommt man mit dem Einräumen des Einkaufswagens meist gar nicht hinterher. In sozialen Netzwerken gibt es daher unzählige Memes, die mit dem Mythos des ultra-schnellen Aldi-Kassierers spielen.

Aldi und die „German Efficiency“

Und dennoch: Aldi ist sogar diese Geschwindigkeit noch nicht schnell genug. Der deutsche Großkonzern will dem alten Klischee der „German Efficiency“ alle Ehre machen und treibt das Kassen-Game auf ein völlig neues Level.

Neuerdings gibt es in einigen Filialen Doppel-Kassen. Dort können die Kassierer ihr Highspeed-Scannen nun an zwei Kassen gleichzeitig (!!!) praktizieren.

Meint Aldi das ernst?

Ich muss zugeben: Als ich das erste Mal von den neuen Doppel-Kassen las, war ich fest davon ausgegangen, ich hätte gerade einen Satire-Artikel des „Postillon“ geöffnet. Besagte Höchstgeschwindigkeit der Aldi-Kassierer überfordert schon an einer einzelnen Kasse alle kognitiven Sinne eines Menschen. Dass dieser Wahnsinn nun simultan an zwei Kassen geschehen soll, wirkt wie ein Aushebeln sämtlicher Naturgesetze.

Welche irren Ideen könnten Aldi oder auch andere Einzelhandels-Größen künftig darüber hinaus zur Effizienz-Steigerung entwickeln? Ein paar Vorschläge:

Fahrsteige in den Gängen

Damit die Kunden zügiger durch die Gänge befördert werden, bieten sich Fahrsteige an. Diese „flachen Rolltreppen“, die wir aus Flughäfen kennen, sind zudem ein großer Spaß für Kinder.

Ebenfalls praktisch: Wenn die Mitarbeiter kurz vor Ladenschluss die letzten Kunden aus den Filialen fegen wollen, wird die Geschwindigkeit der Fahrsteige einfach hochgedreht.

Fahrsteige in den Gängen beschleunigen den Gang der Kunden durch die Märkte. Foto: Midjourney / Dieses Foto wurde mit der Hilfe von einer KI erstellt.

Vogelscheuchen als Mitarbeiter-Attrappen

Die meisten Fragen, die Kunden an Mitarbeiter stellen, sind immer wieder die gleichen und lassen sich mit ein wenig Nachdenken selbst beantworten.

„In der Auslage ist Produkt XY nicht mehr vorrätig. Habt ihr noch was im Lager?“ – „Nein!“

„Produkt XY war heute als Aktionsware beworben. Warum habt ihr nichts mehr vorrätig?“ – „Weil jede Filiale nur ein begrenztes Kontingent erhielt.“

„Warum ist das Produkt hier in der Filiale teurer als im Online-Shop?“ – „Weil im Online-Shop nicht mehrere Mitarbeiter ein Ladenlokal am Laufen halten müssen.“

Mitarbeiter-Attrappen können die vielen nervigen Kunden-Fragen von den echten Mitarbeitern fernhalten. Foto: Midjourney / Dieses Foto wurde mit der Hilfe von einer KI erstellt.

Solche Fragen nerven und halten die Mitarbeiter nur auf. Daher könnte Aldi mehrere Mitarbeiter-Attrappen in den Gängen platzieren. Diese Vogelscheuchen spielen die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen von Band ab. Und somit können die echten Mitarbeiter sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren.

Quadrupel-Kassen

Doppel-Kassen sind so 2024. Aldi und die Supermarkt-Konkurrenten müssen weiter denken. Quadrupel-Kassen sind die Zukunft.

Dieser chronisch überforderte Mitarbeiter an der Quadrupel-Kasse ahnt es schon: Es geht wieder rauf an die Doppelkasse im 1. Stock. Foto: Midjourney / Dieses Foto wurde mit der Hilfe von einer KI erstellt.

Bei diesen doppelten Doppel-Kassen bedienen die Kassierer gleich zwei Doppel-Kassen auf einen Schlag. Die beiden Doppel-Kassen liegen auf zwei verschiedenen Etagen – direkt übereinander. Mit besonders weit ausfahrbaren Bürostühlen können die Kassierer jeweils zwischen Erdgeschoss und 1. Etage hoch- und runterfahren.