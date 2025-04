Lidl-Filialleiter spricht Klartext – diese Fehler an der Kasse machen Kunden immer wieder

Immer und immer wieder machen Kunden in Supermärkten und Discountern Dinge, welche für Ärger bei den Angestellten sorgen. Ein Lidl-Filialleiter hat jetzt ausgepackt – und über Fehler gesprochen, die viele von uns an der Kasse mit Sicherheit schon einmal gemacht haben.

Kevin Kublik ist Filialleiter bei Lidl – und gibt seiner Instagram-Community regelmäßig Einblicke in die Welt des Einzelhandels. Auch immer wieder Thema: Das Fehlverhalten von Kunden an der Kasse. Das kann die Mitarbeiter schon einmal zur Weißglut treiben.

Lidl-Filialleiter zeigt Kunden ihre Fehler auf

Das Bezahlen mit der Karte hat seine Vorteile – das finden wohl auch die meisten Kassierer, wenn sie solche Szenen beobachten. In einem Video stellt der Filialleiter verschiedene Situationen nach, wie Kunden dem Kassierer ihre Geldscheine übergeben.

In der ersten Szene ist zu sehen, wie eine Frau dem Kassierer einen zusammengefalteten Geldschein übergibt, woraufhin der Kassierer das Geld aufwendig auseinanderfalten muss. Das kostet Zeit und Nerven und mag wohl kein Angestellter im Supermarkt.

Mach DAS niemals an der Kasse

Den zweiten Fehler, den du an der Kasse nicht machen solltest: Dir deinen Schein aus dem Dekolleté oder ähnlich unangebrachten Stellen ziehen. Das ist für die Person an der Kasse unangenehm anzuschauen.

Ebenfalls alles andere als angenehm: Kunden, die an ihren Fingern lecken und dann das Geld aus ihrem Portemonnaie holen. Das ist unhygienisch und unappetitlich. In einer weiteren nachgespielten Szene in dem Instagram-Video ist zu sehen, wie eine Frau den Schein auf der Kassenablage fallen lässt. Auch so solltest du nicht an der Kasse bezahlen.

Ähnliche Erfahrungen

Zahlreiche vermeintliche Supermarkt-Mitarbeiter schildern ähnliche Erfahrungen unter dem humorvollen Clip: „Wir hatten schon Wimpern auf dem Schein kleben. Ach, Sachen könnte ich aufzählen, aber…“, schreibt beispielsweise eine Frau. „Es geht doch nichts über die Handvoll hautwarmer Münzen, die zusammen mit gebrauchten Taschentüchern aus der Hosentasche gefriemelt und einzeln aus der verschwitzten Hand abgezählt werden“, heißt es weiterhin.