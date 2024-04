Lidl: Mann macht Ekel-Fund im Käse – was andere Kunden ihm raten, ist noch widerlicher

Immer wieder kommt es bei den Supermärkten Lidl, Aldi und Co. zu Produktionsfehlern bei einzelnen Produkten oder zu Rissen in der Verpackung, sodass Kunden ein fehlerhaftes Produkt kaufen. Fehler passieren nun mal, und in der Regel nehmen die Supermärkte die Ware gegen Vorlage des Kassenbons zurück und erstatten das Geld.

Doch als dieser Lidl-Kunde zu Hause einen Brotaufstrich der Lidl-Eigenmarke öffnete, war er mehr als schockiert, denn das war ihm noch nie passiert. Wie kann so etwas nur geschehen?

Lidl: Ekelerregender Fund in Frischkäse

Die Eigenmarke „Milbona“ von Lidl ist bei vielen Kunden des Discounters sehr beliebt. Es gibt zahlreiche Produkte im Kühlregal, darunter Käse, Wurst und auch Frischkäse. Den Frischkäse mit Paprika und Chili Geschmack kaufte ein Kunde aus England. „Wir haben diesen Brotaufstrich letzte Woche von Lidl in Hastings gekauft. Das Haltbarkeitsdatum ist der 17. April. Heute ist der 8. April, seit dem Kauf haben wir ihn im Kühlschrank aufbewahrt. Als ich ihn heute Abend verwenden wollte, sah ich Folgendes…“, schrieb er auf Facebook und veröffentlichte ein Foto der geöffneten Packung. Der Anblick ist mehr als eklig: Der Frischkäse ist voller Schimmel.

In den Kommentaren ekelten sich auch viele User vor diesem Anblick. „Das ist ekelhaft“, kommentierte einer.

Doch es gab auch so manch ein Kommentar, die sich über den Schimmel in der Packung lustig machten. „Ich vermute, es ist nur das obere Stück, das verschimmelt ist. Kratze das ab und es wird gut sein“, kommentierte ein Facebook-User. Auch ein anderer riet ihm dazu, den Frischkäse doch noch zu essen.

Doch es gibt natürlich auch einige hilfreiche Hinweise in den Kommentaren. „Melde es über die App mit der Quittung und sie werden es ersetzen, das machen sie meistens“, schrieb ein anderer Kunde des Discounters. Wie es aber dazu kommen konnte, dass der Frischkäse von Lidl so schlimm verschimmelt ist, bleibt wohl ein Rätsel. „Ich denke, es könnte ein kleines Loch haben und war nicht richtig versiegelt“, vermutete ein User.