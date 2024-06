Lidl: US-Amerikaner betritt Filiale – kurze Zeit später fällt es ihm wie Schuppen von den Augen

Schnell mal bei Lidl ein paar Leckereien kaufen und es sich zu Hause so richtig gemütlich machen: Das klingt doch nach einem guten Plan.

Ein US-Amerikaner hat jetzt bei Lidl aber etwas entdeckt und auch probiert, womit er nicht gerechnet hätte. Doch kurz darauf fällt es ihm wie Schuppen von den Augen.

Lidl: US-Amerikaner kann es nicht fassen

Wer kennt es nicht, die tausenden Bilder von Essen auf Instagram? Aber Hand aufs Herz, du hast doch bestimmt auch schon mal dein Essen fotografiert und gepostet, oder? Wenn die leckere, duftende Mahlzeit vor einem auf dem Tisch steht, muss man sie einfach mit der Welt teilen. Manche User gehen noch weiter, sie bestücken ihren ganzen Account mit dem Thema Essen. Und damit sind nicht etwa Köche gemeint. Es gibt Influencer, die einen Account nur damit aufziehen, wie sie verschiedenste Dinge probieren. Dazu gehört auch der US-Amerikaner „ryaneatss“ auf Instagram. Vor Kurzem ging er bei Lidl einkaufen und machte dabei eine unglaubliche Entdeckung.

Ebenfalls spannend: ++ Lidl-Filialleiter spricht Klartext – dieser peinliche Fehler passiert Kunden immer wieder ++

Für den jungen Mann hieß es rauf aufs Fahrrad und dann rein zu Lidl. Doch zuerst: ein Wasser. Danach ging es für ihn weiter zu den Backwaren. Für nur 99 Cent kaufte er sich eine Zimtschnecke. Wieder zu Hause auf dem heimischen Balkon probierte er seine neueste Errungenschaft von Lidl und sprach dabei zu seinen Followern: „It looks like a cinnamon roll, it taste like a cinnamon roll“. Und dann wird es ihm klar: Zimtschnecken SIND cinnamon rolls. Was für eine Erkenntnis!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Follower feiern ihn

Auch der Preis begeistert den Lidl-Kunden. 99 Cent findet er keinen schlechten Deal für ein kleines Mittagessen.

Seine Follower sind begeistert. Sie freuen sich unter anderem über die niedliche Aussprache „Zimtschnecki“, wünschen ihm „Mahlzeit“ oder schreiben „Stark. Feier dich total“. Außerdem kommen sie auf viele andere Idee, was er doch mal in seinen Videos probieren könnte.

Wobei Lidl-Kunden ordentlich mehr zahlen, ohne es zu merken, liest du in diesem Artikel.