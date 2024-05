Lidl-Filialleiter packt aus: Wenn ein Kassierer diesen Fehler macht, musst du sofort eingreifen

Beim Blick auf den Kassenbon schlackern Kunden bei Lidl, Aldi, Rewe und Co. immer wieder die Ohren. Die Preise für Lebensmittel sind bei Supermärkten und Discountern in den vergangenen Jahren extrem in die Höhe geschossen.

Kein Wunder, dass viele Kunden mittlerweile jeden Euro zweimal umdrehen. Ein Lidl-Filialleiter warnt nun vor einem Fehler, den Kassierende immer wieder machen. Er kostet Kunden bares Geld.

Lidl-Filialleiter warnt vor Kassierer-Fehler

Die Schlange an der Kasse wächst und wächst. Der Kassierer will die Waren schnell über das Band ziehen. Im Stress stellt er zwei Obst-Packungen gleichzeitig auf die Waage. „Und genau das darf euer Kassierer niemals vorne an der Kasse tun“, warnt ein Lidl-Filialleiter in einem TikTok-Video.

Mehr über Lidl: Discounter muss Warnung an Kunden aussprechen – es geht um alles!

Doch warum sollten Kunden darauf achten. Dafür hat der Lidl-Filialleiter eine einfache Erklärung. Denn die Kasse ist bei Lidl so eingestellt, dass beim Abwiegen von Früchten genau 30 Gramm Tara abgezogen wird. Tara steht dabei für den Unterschied zwischen Gesamtgewicht und Reingewicht des Produkts – in diesem Fall die Verpackung der Erdbeeren. „Das bedeutet, wenn er zwei Schalen auf einmal abkassiert, zahlst du 30 Gramm zu viel“. Und das kostet Kunden bares Geld.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So viel Geld zahlst du drauf

In diesem Beispiel sind es 8,17 Euro statt 7,95 Euro, also knapp 3 Prozent des eigentlichen Preises. Das ist zugegebenermaßen eine recht kleine Summe, kann sich bei mehreren Einkäufen aber schnell addieren. Selbst Lidl-Kassiere sind überrascht: „Hat mir keiner gesagt. Mache das seit Jahren. Teilweise auch drei auf einmal“, gibt eine zu. „Dein Filialleiter freut sich“, scherzt der TikToker.

Mehr Themen:

Nach dieser Informationen schaltet ein Kunde schnell und verrät einen Spar-Tipp: „Am besten lose in die Plastiktüte packen und dann doppelt sparen.“ Der Lidl-Filialleiter reagiert mit zahlreichen Emojis, damit das Geheimnis nicht die Runde macht. Bleibt nur die Frage, ob die Plastiktüte am Ende so viel leichter ist als die Pappverpackung.