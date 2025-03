Lidl, Edeka & Co: Heftiger Preisunterschied! Kunden zahlen das Dreifache

Die Auswahl bei Lidl, Edeka & Co. ist groß und oft stehen die Kunden vor der Qual der Wahl. Dabei gibt es bei manchen Produkten große Preisunterschiede, insbesondere zwischen den Markenprodukten und den Eigenmarken der Supermärkte. Teilweise unterscheiden sich die Preise sogar um das Dreifache.

Dank der Inflation sind die Kosten für Lebensmittel hoch und Kunden von Lidl, Edeka & Co. versuchen zu sparen, wo es nur geht. Oft greifen die Kunden daher lieber zu den Eigenmarken der Supermärkte statt den teureren Markenprodukten. Jedoch stellen sich vielen Kunden die Frage, ob die Eigenmarken auch in der Qualität überzeugen.

Lidl, Edeka & Co.: Großer Preisunterschied

Die Verbraucherzentralen Niedersachsen und Hamburg haben 86 Produkte verglichen, um genau das herauszufinden. Überzeugen die Eigenmarken von Lidl, Edeka & Co. nur im Preis und nicht der Qualität? Und lohnen sich Markenprodukte überhaupt noch? Bei dem Marktcheck wurden mehrere Kriterien beachtet, wie die inhaltliche Zusammensetzung, die deklarierten Qualitätskriterien, das Bio-Label und selbstverständlich der Preis.

+++ Ikea kooperiert mit Aldi in der Schweiz – auch bald in Deutschland? +++

Dabei gab es ein klares Ergebnis. In dem Marktcheck wurde festgestellt, dass Markenprodukte teilweise doppelt so viel kosten wie die Produkte der Eigenmarken und Bio-Eigenmarken von Lidl, Edeka und Co. Wie „Ruhr24“ berichtet, kostet das Markenprodukt Vitalis sogar dreimal so viel wie das Früchtemüsli der Eigenmarken.

+++ Edeka, Penny & Co.: Kunden tun es immer wieder – und verstoßen gegen wichtige Regel +++

Der klare Gewinner des Vergleiches sind die Bio-Eigenmarken. Die Produkte von Lidl, Edeka & Co. überzeugen nicht nur wegen des günstigen Preises, sondern auch durch den Inhalt. Aufgrund der Bio-Richtlinien sind die Zutaten der Bio-Produkte oft deutlich besser, wie „Ruhr24“ berichtet. Auch enthalten sie weniger Schadstoffe als die konkurrierenden Produkte.

Kunden können bis zu 40 Prozent sparen

Von den Eigenmarken überzeugen besonders die Haferflocken, Früchtemüsli, Kaffee und Joghurt. Wenn Kunden von Lidl, Edeka & Co. sich beim Einkauf bei diesen Produkten für die Eigenmarken der Supermärkte entscheiden, können sie sogar bis zu 40 Prozent sparen.

Darunter muss auch nicht die Qualität leiden – die Verbraucherzentrale empfiehlt insbesondere Lebensmittel, die ein Siegel für Fairtrade oder Bio haben. Die Produkte kosten meist genau so viel wie Waren ohne Siegel, aber überzeugen durch ihre hochwertige Qualität.