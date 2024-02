Ob süße Erdbeeren im Dezember oder frische Äpfel im Januar: Viele Obst- und Gemüsesorten gibt es mittlerweile das ganze Jahr über. Schon lange fordern Verbraucherorganisationen von den Kunden von Lidl, Edeka und Co., endlich zu lernen, saisonal einzukaufen. Doch viele Menschen greifen immer noch zu den extra eingeflogenen Lebensmitteln.

Auf X sorgte genau dieser Umstand nun für Unmut. Ein User postet ein Foto einer Werbung für Lidl. Dort werden Erdbeeren für 1,45€ je 250g angeboten – der Import aus Spanien, Marokko und Griechenland macht das möglich. Achten Supermärkte überhaupt auf Saisonalität? Unsere Reaktion hat nachgefragt.

Lidl, Edeka und Co.: Importiertes Obst und Gemüse das ganze Jahr über?

Längst ist es nicht mehr ungewöhnlich, Orangen, Bananen und andere Südfrüchte das ganze Jahr über in den Supermarktregalen zu finden. Doch bekanntlich werden genau diese Sorten von weit her eingeflogen, weshalb die langen Transportwege nicht gerade für eine gute Ökobilanz sorgen. Bei einem User auf X sorgt das für Unverständnis. „Wir haben (noch immer) nichts verstanden“, schreibt er in seinem Post und erhält viel Zustimmung.

Auf Anfrage dieser Redaktion beteuern die Supermarktketten dennoch, großen Wert auf Saisonalität zu legen. „Dabei legen wir grundsätzlich großen Wert auf Regionalität und Saisonalität“, bestätigt Kaufland und auch Aldi Süd spricht von regionalen Partnern und saisonalen Verfügbarkeiten. Wie passt das dann mit den Erdbeeren aus Marokko im Winter zusammen?

„Nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden“

Am Ende sind es doch bekanntlich Angebot und Nachfrage, die den Markt regeln. Das bestätigte auch Aldi Süd: „Aldi Süd richtet sein Angebot grundsätzlich nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kund:innen aus.“ Das heißt im Klartext: Solange Kunden von Lidl, Edeka und Co. noch zu den eingeflogenen Obst- und Gemüsesorten greifen, wird man sie auch das ganze Jahr in der Auslage finden. Auch Kaufland bestätigt auf Nachfrage: „Gleichzeitig orientiert sich unsere Sortimentsgestaltung auch an den Wünschen und der Nachfrage unserer Kunden, denen wir ganzjährig eine große Auswahl quer durch unser Sortiment anbieten möchten. Dazu zählen auch exotische Früchte.“

Dabei ist es doch gar nicht so schwer, sich saisonal zu ernähren. Ein Saisonkalender, der sich überall im Internet finden lässt, verschafft Kunden von Lidl, Edeka und Co. außerdem den Überblick, wann welches Obst und Gemüse bei uns Saison hat.