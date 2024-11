Lidl-Filialleiter klärt auf – das solltest du nach deinem Einkauf auf keinen Fall tun

Nach dem Einkauf schnell nach Hause, die Taschen leerräumen und die erworbenen Produkte sicher verstauen. Der Ablauf nach dem Gang in den Supermarkt ist eigentlich bei jedem von uns gleich. Jetzt meldet sich ein Lidl-Filialleiter zu Wort – und sagt dir, was du besser nicht tun sollst.

Zahlreiche Verbraucher packen ihre Lebensmittel direkt in den Kühlschrank. So bleiben sie länger haltbar, denken sie. Doch, Pustekuchen! Nicht alle Lebensmittel gehören in den Kühlschrank. Ein Lidl-Filialleiter klärt jetzt auf.

Lidl: Schokolade soll nicht in den Kühlschrank

Kevin Kublik ist erfolgreiche TikToker – und Filialleiter bei Lidl in Fürth. Regelmäßig gewährt er seinen Fans einen Blick in den Alltag eines Discounter-Mitarbeiters und gibt ihnen dazu noch zahlreiche nützliche Tipps an die Hand.

Und in einem seiner Videos klärt er jetzt auf, welche Produkte du nach deinem Einkauf besser nicht in den Kühlschrank legst. Zum Beispiel Schokolade. Zahlreiche Menschen lagern die Süßigkeit vor allem im Sommer gerne im Kühlen, damit sie nicht schmilzt. Doch das solltest du in Zukunft besser sein lassen. „Bei tiefen Temperaturen löst sich der Zucker der Schokolade und die Schokolade bekommt graue Flecken“, klärt der Lidl-Filialleiter auf.

Deswegen sollte auch Brot nicht im Kühlschrank gelagert werden

Auch Brot solltest du nicht in den Kühlschrank tun. Dort trocknet es nämlich schneller aus und verliert seinen Geschmack. Auch Brotaufstriche wie beispielsweise Nutella gehören nicht in deinen Kühlschrank. Wenn du sie auf dein Brot schreichen möchtest, sind sie aus dem Kühlschrank kommend meist zu hart.

Ebenfalls nichts im Kühlschrank verloren hat Kaffee. Die braune Bohne nehme unangenehme Gerüche auf – und das wäre doch zu schade, denn Kaffee-Liebhaber schätzen neben dem Wachmach-Effekt doch auch den köstlichen Geruch des Getränks.