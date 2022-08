Lidl, Edeka und Co. mit drastischem Schritt: DIESE Lebensmittel haben jetzt eine Diebstahlsicherung

Drastische Zeiten erfordern drastische Maßnahmen! Die Preise für Lebensmittel in Supermärkten wie Edeka und Lidl sind hoch wie nie, gestiegene Kosten für Storm und Benzin nagen zusätzlich am Geldbeutel der Kunden.

Aus Angst vor Diebstählen sind Edeka, Lidl und auch Netto nun einen drastischen Schritt gegangen und haben diverse Lebensmittel und Alltagsprodukte mit einer Sicherung ausgestattet.

Lidl, Edeka und Co.: Lebensmittel für ein paar Euro mit Diebstahlschutz versehen

Der Lebensmittel-Discounter Lidl machte bereits vor einigen Wochen den Anfang, versah nicht nur hochpreisigeres Steak, sondern auch Markenbutter mit einem Diebstahlschutz. Das sorgte für Empörung – doch mittlerweile zogen viele Supermärkte nach.

Ich glaube es hackt #Lidl! Sind wir schon soweit, dass normale #Butter mit einem Sicherheitsetikett vor Diebstahl geschützt werden muss? pic.twitter.com/LfJgWkjyO9 — 🕊🐶🏍 Tєѕkα Yαя❤️‍🔥🐕🕊 (@NinjaTrekkie) July 15, 2022

So sichern Edeka und Netto in einigen Filialen in Westdeutschland und München jetzt ebenfalls diverse Lebensmittel, darunter Marken-Kaffee und teuren Honig sowie Schokolade wie Giotto oder Raffaelo. diese Produkte seien in den letzten Monaten besonders oft geklaut worden, gaben Filialleiter laut „Focus Online“ an.

Aldi Nord dagegen sichert in zwei Läden in Berlin-Neukölln Speiseöl und Babymilch-Produkte.

Lidl, Edeka und Co. sichern jetzt nicht mehr nur Alkohol vor Langfingern. (Symbolfoto) Foto: imago images/Loop Images

Lidl, Edeka und Co. lassen sich Diebstahl-Etiketten einiges kosten

Die Sicherheitsetiketten auf den Lebensmitteln ähneln denen, die sonst auf Spirituosen-Flaschen angebracht sind. Für ein solches Etikett müssen Unternehmen laut „Focus Online“ bis zu 20 Cent zahlen, bei hoher Abnahme belaufen sich die Kosten auf drei bis sieben Cent pro Stück.

Günstiger sind dagegen Diebstahlschutzkassetten, in die Waren gelegt werden und die auf Kundennachfrage von den Mitarbeitern aufgeschlossen werden – bei Produkten wie Butter kämen die Angestellten aber wohl kaum noch zu etwas anderem.

Adolf Bauer, Präsident des Sozialverbandes Deutschland, ist schockiert über die Entwicklung bei Lidl, Edeka und Co.: „Die Tatsache, dass Supermärkte oder Discounter inzwischen so weit sind, dass sie Diebstahlsicherungen für Lebensmittel nicht kategorisch ausschließen, lässt uns fassungslos zurück.“ Es müsse zwingend verhindern werden, dass Grundnahrungsmittel noch teurer werden und Menschen als „letzte Verzweiflungstat der Diebstahl bleibt“. (kv)