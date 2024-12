Lidl: Kunden rasten aus – jetzt erreicht irrer Trend auch den Discounter

Wer von ihr noch nichts gehört hat, der lebt entweder hinter dem Mond oder ist einfach zu wenig in den sozialen Netzwerken unterwegs. Denn vor alle dort wird die Dubai-Schokolade gerade abgefeiert. Die Süßspeise ist gefüllt mit Pistaziencreme, Engelshaar und Sesampaste – und löst einen regelrechten Hype aus! Jetzt holt sich auch Lidl den Trend ins Sortiment.

Lidl lässt die Herzen der Dubai-Schokoladen-Fans mit einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk höherschlagen: Ab dem 13. Dezember sind 10.000 Tafeln der beliebten Schokoladen-Art in ausgewählten Filialen verfügbar! Das gab der Discounter selbst in einer Pressemitteilung bekannt.

+++Aldi und Lidl warnen ihre Kunden – Deutsche können nicht glauben, was sie hören+++

Lidl: So viel musst du für eine Tafel auf den Tisch legen

Die Tafel kostet 3,29 Euro und ist an 20 Standorten in Deutschland erhältlich. Die jeweils 5.000 Tafeln in den Varianten Zartbitter und Vollmilch führt der Frische-Discounter unter seiner Eigenmarke Deluxe.

Ebenfalls interessant für dich: Lidl: Angebot im Prospekt treibt Kunden zur Weißglut – „Schämt euch!“

„Innerhalb kürzester Zeit haben wir den Trend aufgegriffen und es geschafft, unter unserer Eigenmarke Deluxe ein ausgezeichnetes Produkt zum gewohnt günstigen Lidl-Preis auf den Markt zu bringen“, sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Auch Aldi macht bei dem Dubai-Trend mit

Und nicht nur Lidl springt auf den Trend-Zug auf. Wie wir bereits hier berichteten, holt sich auch Discounter-Konkurrent Aldi die Süßigkeit in das Sortiment. Das kam jedoch nicht bei allen Kunden so gut an. „Ich habe es noch nie probiert, aber dieser Hype ist abstoßend ohne Ende“, urteilt ein Aldi-Kunde rigoros. „Ihr könnt so viel Werbung machen, wie ihr wollt. Diesen Hype mach ich nicht mit zu dem Preis, denn mein Favorit ist und bleibt die Nussknacker-Schokolade von Aldi“, so eine weitere Meinung eines Kunden.

„Bitte haut ab damit, ich kann es nicht mehr sehen und hören“, betont ein anderer Kunde. Geschmäcker sind eben verschieden.