Lidl: Große Pfand-Verwirrung bei Kunden – jetzt redet der Discounter Klartext

Der Großeinkauf steht an – für einige Kunden heißt das im Vorfeld aber auch gerne mal: Pfand abgeben. Während die einen Kunden immer wieder kleinere Mengen an Flaschen und Dosen bei Lidl, Rewe und Co. in den Automaten werfen, sammeln andere monatelang, um dann in einem großen Schwung das ganze gesammelte Pfand auf einmal loszuwerden. Zum Leidwesen anderer Kunden und der Supermarkt-Mitarbeiter.

Doch kaum hat man die Dosen abgegeben und den Laden mit seinem Einkaufswagen gestürmt, ist der gezogene Pfandbon beim Gang zur Kasse schnell in Vergessenheit geraten. Ärgerlich, denn am Ende wird einem der Pfandbetrag ja wieder gut geschrieben. Kunden fragen sich immer wieder, ob es eine bestimmte Frist gibt, in der man die Bons an der Kasse einlösen kann. Lidl redet jetzt Tacheles!

Lidl folgt HDE-Empfehlung

Grundsätzlich kann jeder Händler selbst über die geltenden Regularien in seinen Läden entscheiden. Immer wieder sorgt das allerdings auch für Zweifel bei der Kundschaft. Ein Lidl-Kunde hatte zuletzt seinen Mut zusammengenommen und Lidl bei Facebook direkt gefragt: „Wie lange können Pfandbons eingelöst werden?“

Die Antwort des Discounter-Riesen sollte nicht lange auf sich warten lassen. Lidl folgt in Sachen Pfand-Regel nämlich der Empfehlung des Berliner Handelsverbands Deutschland (HDE). Und der schreibt vor, dass Pfandbons eine „allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren“ haben. Lassen Kunden diesen Zeitraum verstreichen, können sie sich ihr Geld in die Haare schmieren. Die Regel hat aber auch einige Haken.

Pfandbon nur unter zwei Bedingungen einlösbar

Denn erstens, können Kunden von Lidl, Edeka und Co. den Bon immer nur in der gleichen Filiale abgeben, bei der sie ihren Flaschen- und Dosen-Pfand abgegeben haben. Zweitens, ist der Bon zwar drei Jahre lang einlösbar. Allerdings muss dafür auch der Strichcode auf dem Zettel noch gut lesbar sein.

Noch mehr Nachrichten aus der Discounter-Welt:

Auf Lidl-Kunden kommt nach über 30 Tagen aber auch ein weiteres Problem beim Pfand Einlösen zu: Die Kassensysteme sind laut „Express“ nur auf einen Zyklus von 30 Tagen eingestellt. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Bons nur noch selten ohne Probleme erkannt. Kassierer müssen dann tricksen und den Barcode manuell eingeben, um die Systemsperre zu umgehen, wie Lidl erklärt.