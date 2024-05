Lidl-Kunden machen immer wieder groben Fehler – an der Kasse folgt der Schock

Mit der sonnigen Hälfte des Jahres kommt auch die Zeit für Kirschen. Von Juni bis Ende August kommen die aromatischen Früchte frisch in verschiedenen Märkten wie Lidl und Co. Die Kirschen gibt es dabei in Hunderten Sorten.

Doch Kunden machen bei Lidl immer wieder einen entscheidenden Fehler. Denn bei dem Kauf von Kirschen können sie allerlei Geld sparen.

++ Dazu interessant: Aldi und Lidl immer stärker unter Druck: Dieser Discounter überrollt den Markt ++

Lidl: Achtung vor diesem Einkaufsfehler

Mit den Sommermonaten kommt die Kirschzeit, auf die sich viele Menschen freuen. Kirsch-Fans stürmen dann direkt zum Obstabteil von Lidl und Co.! Schnell geht es mit dem Kirschensack zur Kasse, doch beim Verlassen des Ladens ist der Fehler schon getan. Denn viele blicken bei dem Preisschild nicht genau hin.

Ein TikToker hat deswegen einen guten Rat, wie man bei den kleinen Früchtchen viel Geld sparen kann. „Die Leute denken, ein Kilo Kirschen kostet 99 Cent“, erzählt „Der Filialleiter“ in seinem Kurzvideo. Doch statt Kilo- ist dies der 100 Gramm-Preis. „Die Leute denken dann wirklich, das Kilo kostet 99 Cent.“

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch andere Früchte betroffen?

Das Perfide daran: bei anderen Früchten ist der Kilo-Gramm-Eklat nicht zu erkennen. Bei Nektarinen, Aprikosen oder Bananen sind die Kilogramm-Preise angegeben. Damit nur die Kirsche mit 100-Gramm-Preisen ausgeschrieben.

Mehr News:

Beim Kauf der Kirschen lohnt es sich für Lidl-Kunden also, genauer hinzuschauen. Häufig hat man dann die Qual der Wahl zwischen Süß- und Sauerkirschen. Die roten Süßbomben wachsen in Deutschland in vielen Regionen, aber in Supermärkten sind regionale Früchte häufig weniger zu finden. Häufig greifen die Märkte auf Kirschen aus dem Ausland zurück, im Einzelhandel landet nur ein Drittel der heimischen Früchte.