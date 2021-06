Lidl-Kunde nutzt praktischen Service – beim Blick auf sein Konto folgt der Schock

So hat sich ein Kunde die Nutzung eines praktischen Services von Lidl sicher nicht vorgestellt.

Bei einem Blick auf sein Konto konnte der Lidl-Kunde nicht fassen, was er sah.

Lidl-Kunde nutzt praktischen Service

Wie auch andere Discounter und Supermärkte versucht Lidl das Einkaufen für seine Kunden so entspannt und angenehm wie möglich zu gestallten. In Zeiten der Digitalisierung gehört dazu für den Discounter auch eine App.

Das ist Lidl:

Der Discounter Lidl wurde 1973 in Neckarsulm gegründet

Lidl betreibt rund 10.800 Filialen in 32 Ländern

Lidl ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2019/20 lag bei 89 Milliarden Euro

Lidl beschäftigt weltweit über 190.000 Mitarbeiter

Wöchentlich erscheint ein Prospekt mit Angeboten

Seit wenigen Wochen gibt es in Deutschland Lidl Pay, was in die Lidl Plus-App integriert wurde. Damit können die Kunden (wie der Name schon sagt) ihren Einkauf an der Kasse bezahlen. Wie „supermarktblog.com“ berichtet, haben sich aber Betrüger die Bezahlfunktion zu Nutze gemacht.

Lidl: Betrüger nutzen Lidl Pay

Mehrere Kunden berichten, dass ihre Kontodaten ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung von Unbekannten für Einkäufe mit Lidl Pay benutzt worden wären. Die „Lidl Digital Trading“ ziehe die Beträge von den jeweiligen Konten ein, für die offenbar vorher ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde.

Doch dieses stammt nicht von den Kunden. Sie benutzen teilweise noch nicht mal Lidl Pay. „Ich gehe gar nicht bei Lidl einkaufen und habe die Lidl-App noch nie genutzt oder auf meinem Handy installiert. Ich habe auch online nichts bei Lidl gekauft (zumindest nicht in den letzten Jahren)“, berichtet ein Opfer gegenüber „supermarktblog.com“.

Lidl: So gehen die Betrüger offenbar vor

Anscheinend richten die Betrüger sich einen Account bei Lidl-Plus ein und aktivieren die Funktion Lidl Pay mit fremden Kontodaten. Wie sie an die fremden Daten kommen, ist unklar. Oft denken die Kunden, die Buchungen seien ein Versehen, da sie gar nicht bei Lidl einkaufen waren und reagieren erst, wenn sich das Inkasso-Unternehmen meldet. Das macht es noch schwerer, die Betrüger zu fassen.

Lidl: Mit der App kann man auch bezahlen. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa

Lidl hat sich gegenüber „supermarktblog.com“ zu dem Thema geäußert. Lidl habe demnach „verschiedene marktübliche Sicherheitsmaßnahmen für die Zahlung mit Lidl Pay eingeführt“. Und weiter: „Diese haben sich in der Vergangenheit bewährt. Vollständig ausschließen lassen sich Betrugsfälle unabhängig von der Bezahlmethode nie. Uns sind ausschließlich Einzelfälle bekannt, in denen es zu Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von Lidl Pay gekommen sein könnte.“

Kunden, welche einen Missbrauch ihrer Daten feststellen, sollen Anzeige erstatten. Lidl werde gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden eine „umfangreiche Untersuchung gewährleisten“. Wenn du also davon betroffen bist, wende dich sofort an die Polizei. (gb)