Neue Bargeld-Regelung bei Lidl sorgt für Aufruhr – „Eine Frechheit“

Seit Dienstag (8. April) gibt es eine neue Regel an den Kassen von Lidl. Für die dürften sich vor allem Kunden interessieren, die gerne mal Bargeld im Discounter abheben. Denn hierfür geht der Discounter jetzt eine maßgebliche Hürde an.

Bei Lidl und Co. müssen die Kunden oft noch einen Mindesteinkaufswert erreichen, um Bargeld abheben zu dürfen. Den senkt der Discounter nun erheblich. Dennoch hagelt es sogleich Kritik aus den Reihen der Kunden.

Lidl: Bargeld abgeben ab 99 Cent möglich

Bisher mussten Kunden noch für mindestens fünf Euro einkaufen, um dann an der Kasse Bargeld abheben zu können. Doch nun hat der Discounter diese Schwelle auf gerade einmal 99 Cent herabgesenkt. Damit ist der Vorgang hier noch einmal einen Cent günstiger als beim Hauptkonkurrenten Aldi Nord.

Zudem ist das Bargeldabheben nun auch mit Kredit- und Debitkarten möglich. Das Limit bleibt allerdings bei 200 Euro. Wie kommt diese Änderung bei den Kunden an?

Lidl-Kunden reagieren auf Änderung

Auf unseren Artikel haben sich über Facebook zahlreiche Leser und Nutzer gemeldet. Die Kommentare zeigen: Bargeld ist nach wie vor für viele Menschen ein wichtiges und mittlerweile auch emotionales Thema. Schließlich gehen die vielen Bankschließungen und auch das fortschreitende Abbauen von Geldautomaten nicht spurlos an den Bankkunden vorüber, die sich oft nur noch an der Supermarktkasse mit genug Bargeld versorgen können.

So schreibt etwa eine Leserin: „Ich find es unverschämt, dass mich die Bank, die ich umliegend hatte, wo ich schnell am Automaten Ein- und Auszahlungen tätigen konnte, in volle Geschäfte zwingt. Zu Mindesteinkaufgebühren zwingt, die ich vorher nicht hatte. Und höchstens 200 Euro abholen kann.“ Auch ein anderer Leser findet es „eine Frechheit“.

Doch wieder andere freuen sich auch über das Angebot der Märkte. Ohne die Möglichkeit, dort Geld abzuheben, hätten sie keine Optionen mehr. So wie dieser Nutzer: „Nein, ich kann nicht einfach zur Bank. Die hat dicht gemacht und der Automat ist genau da, wo man schlecht parken kann. Ich bin gehbehindert und froh, dass es die Möglichkeit im Supermarkt gibt. Ich zahle meist bar, dann habe ich eine bessere Übersicht. Hat sich noch nie jemand beschwert. Fehlt nur noch der Handwerker mit dem Scanner fürs Trinkgeld. Sorry, Bargeld ist für mich immer noch Priorität 1!“