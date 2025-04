Lidl kündigt nächste Rabatt-Aktion an – es wird immer deutlicher

Bei Lidl finden Kunden nicht nur Lebensmittel und Getränke, sondern auch Pflanzen, Deko-Artikel, Textilien, Haustiernahrung und vieles mehr. Wer einen Wocheneinkauf macht und sich das ein oder andere Extra gönnt, muss an der Kasse schon einmal tiefer in die Tasche greifen.

Um Sparfüchse zu locken und Kunden an sich zu binden, bietet Lidl allerdings regelmäßig Rabatt-Aktionen an. Eine Sache wird dabei jetzt immer deutlicher, und dürfte vielen Kunden gar nicht schmecken.

Lidl wirbt mit Rabatt-Aktion

In einer Pressemitteilung teilt Lidl mit, dass die sogenannte „Angel Hair Schokolade“ aktuell voll im Trend sei. Dabei handelt es sich um die typisch rosafarbene Rubyschokolade, welche mit türkischer Zuckerwatte und Pistazie gefüllt ist (DER WESTEN hat bereits den Geschmackstest gemacht >>>

Diese Angel Hair Schokolade ist ab dem 17. April bei Lidl erhältlich. Kunden finden dort 60-Gramm-Tafeln der Marke „Muah“ für je 4,99 Euro. Wer sparen möchte, kann das nach Angaben des Unternehmens mithilfe eines Rabatt-Coupons machen. Es gibt allerdings einen Haken.

Rabatt-Aktion zeigt klaren Nachteil

In der Pressemitteilung heißt es: „Für Lidl-Plus-Kunden gibt es die Schokolade zum Vorteilspreis von 3,99 Euro.“

Wer die Lidl-Plus-App hat und sich für die Schokolade interessiert, kann sich also freuen. Für alle anderen wird jetzt immer deutlicher: ohne App sind die Vorteile beim Einkauf rar gesät. In diesem Fall zahlen Kunden ohne die App sogar knapp 20 Prozent mehr für das begehrte Trend-Produkt! Wer regelmäßig beim Discounter einkaufen geht, sollte sich tatsächlich überlegen, ob die App nicht vielleicht in Frage kommt. Denn auch zur Osterzeit lockt Lidl wieder mit vielen Rabatt-Coupons (>>> hier mehr lesen).